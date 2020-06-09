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عاجل: تراجع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك.. أخر التحركات والجدول كامل

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سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم في بنك الأسكندرية بقيمة قرشين وصولاً الي 16,12 جنيه للشراء و 16,22 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي بقيمة قرش واحد وصولاً الي 16,12 جنيه للشراء و 16,22 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقيمة قرش واحد وصولاً الي 16,12 جنيه للشراء و 16,22 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد بقيمة قرش واحد وصولاً الي 16,13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك بيريوس والبنك العربي الافريقي وقناة السويس بقيمة قرش واحد وصولاً الي 16,14 جنيه للشراء و 16,24 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك بلوم ومصرف أبوظبي وبنك الكويت الوطني بقيمة قرشين وصولاً الي 16,15 جنيه للشراء و 16,25 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي بقيمة قرشين وصولاً الي 16,15 جنيه للشراء و 16,25 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول بقيمة قرش واحد وصولاً الي 16,15 جنيه للشراء و 16,25 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بقيمة 15 قرش وصولاً الي 16,30 جنيه للشراء و16,45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 16.17
المصري لتنمية الورادات
أقل سعر للبيع: 16.22
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
المصري لتنمية الورادات16.1716.27
بنك البركة16.1516.25
مصر إيران للتنمية16.1516.25
البنك المصري الخليجي16.1516.25
مصرف ابو ظبي16.1516.25
بنك التعمير والإسكان16.1516.25
بنك قناة السويس16.1416.24
بنك بيريوس16.1416.24
البنك العربي الافريقي16.1416.24
بنك عودة16.1416.24
بنك HSBC16.1416.24
المصرف المتحد16.1316.23
البنك التجاري الدولي16.1316.23
كريدي أجريكول16.1316.23
البنك المركزي16.12516.261
البنك الأهلي16.1216.22
بنك الاسكندرية16.1216.22
المصرف العربي الدولي16.1216.22
بنك مصر16.1216.22

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
شراءبيع
١٦.٣٠١٦.٤٥