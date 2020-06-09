سعر الدولار اليوم

عاجل: تراجع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك.. أخر التحركات والجدول كامل

عاجل: تراجع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك.. أخر التحركات والجدول كامل

تراجع سعر الدولار اليوم في بنك الأسكندرية بقيمة قرشين وصولاً الي 16,12 جنيه للشراء و 16,22 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي بقيمة قرش واحد وصولاً الي 16,12 جنيه للشراء و 16,22 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقيمة قرش واحد وصولاً الي 16,12 جنيه للشراء و 16,22 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد بقيمة قرش واحد وصولاً الي 16,13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك بيريوس والبنك العربي الافريقي وقناة السويس بقيمة قرش واحد وصولاً الي 16,14 جنيه للشراء و 16,24 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك بلوم ومصرف أبوظبي وبنك الكويت الوطني بقيمة قرشين وصولاً الي 16,15 جنيه للشراء و 16,25 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي بقيمة قرشين وصولاً الي 16,15 جنيه للشراء و 16,25 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول بقيمة قرش واحد وصولاً الي 16,15 جنيه للشراء و 16,25 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بقيمة 15 قرش وصولاً الي 16,30 جنيه للشراء و16,45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 16.17

المصري لتنمية الورادات

أقل سعر للبيع: 16.22

البنك الأهلي

البنك شراء بيع المصري لتنمية الورادات 16.17 16.27 بنك البركة 16.15 16.25 مصر إيران للتنمية 16.15 16.25 البنك المصري الخليجي 16.15 16.25 مصرف ابو ظبي 16.15 16.25 بنك التعمير والإسكان 16.15 16.25 بنك قناة السويس 16.14 16.24 بنك بيريوس 16.14 16.24 البنك العربي الافريقي 16.14 16.24 بنك عودة 16.14 16.24 بنك HSBC 16.14 16.24 المصرف المتحد 16.13 16.23 البنك التجاري الدولي 16.13 16.23 كريدي أجريكول 16.13 16.23 البنك المركزي 16.125 16.261 البنك الأهلي 16.12 16.22 بنك الاسكندرية 16.12 16.22 المصرف العربي الدولي 16.12 16.22 بنك مصر 16.12 16.22