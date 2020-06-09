السعودية تنفي مشاركة إسرائيل في مشروع “نيوم”

ردت المملكة العربية السعودية على تغريدتين على “تويتر” منسوبتين لحساب زعم أنه تابع لسفارتها في واشنطن، تحدثا عن تعاون المملكة مع شركة إسرائيلية في مشروع “نيوم” الاقتصادي.

وقال مدير المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بواشنطن، سعود كابلي، عبر “تويتر”، إن الحساب المنسوب للسفارة لا يدار من جانب السفارة، وهو غير مُفعّل منذ عام 2018م”.

وأضاف كابلي أن السفارة ترفض هذا المحتوى الذي جاء في التغريدتين جملة وتفصيلًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحساب المنسوب للسفارة.

كان حساب يحمل اسم (ArabiaNow@) عبر “تويتر” نشر تغريدتين، ذكرت الأولى أن مجلس الوزراء السعودي وافق على تولي شركة إسرائيلية نظم المعلومات في مشروع “نيوم” الاقتصادي الضخم في شمال غربي المملكة، والأخرى تحدثت عن استثمار العائلة المالكة في مشروعات تابعة لشركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت شركة “كورفيس” للعلاقات العامة والإعلام والتي تدير الحساب، وتتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، إن الحساب غير نشط منذ يناير 2018م، وقد تم اختراقه، أمس الاثنين، وأن المخترق نشر عدة تغريدات تمت إزالتها لاحقا.