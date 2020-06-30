أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر 2020

نمت المبيعات في قطاع سيارات الركوب خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020 بنسبة 24% بالمقارنة مع مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”: بلغ إجمالي مبيعات قطاع الركوب بشقيه المحلي والمستورد خلال الفترة المذكورة 50,954 سيارة مقارنة بـ41,154 عملية في 2019.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه السوق المحلي منذ أكثر من شهرين حالة من الركود والتوقف شبه التام، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت السيارات الواردة من تركيا أن تحافظ على صدارة ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا في أول خمسة أشهر من 2020، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري، ما مكن وكلاء تلك العلامات من تخفيض الأسعار بشكل ملحوظ.

كما تصدرت تويوتا كورولا الجديدة المقبلة من مصنع الشركة اليابانية بتركيا، قائمة الأكثر مبيعًا بالسوق المحلي بإجمالي 5.458 سيارة في الفترة من يناير وحتى مايو.

وفور تراجع أسعارها الأول من يناير الماضي، بنسب تراوحت بين 10 وحتى 19 ألف جنيه، أصبحت تويوتا كورولا موديل 2020 تباع بأسعار رسمية تبدأ من 290.000 جنيه وتصل إلى 450.000 جنيه؛ فضلًا عن نسختين هايبرد بأسعار تبدأ من 550.000 جنيه وحتى 600.000 جنيه.

أما فيات تيبو القادمة من تركيا أيضًا فاستطاعت أن تحافظ على ترتيبها خلف تويوتا كورولا بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال الفترة ذاتها، ذلك بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها 4.362 سيارة.

كما تتوفر فيات تيبو محليًا بنوعين من المحركات ونمطين هاتشباك وسيدان و6 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية بعد إعفائها جمركيًا من 189.900 جنيه وحتى 309.900 جنيه.