الخبراء يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر المتبقية من عام 2020

توقع العديد من الخبراء والمحللين استمرار ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي 2020، مثلما كان الوضع تماماً في الأشهر ال6 الأولى التي مرت حتى الآن، ويكفي الإشارة إلى المستويات التاريخية والقياسية التي حطمتها الأسعار في الأسواق المحلية داخل مصر خلال شهر يونيو الجاري.

ولا تعتبر توقعات الخبراء أو حتى تجار الذهب مفاجئة بأي حال من الأحوال، نظراً لأن شعبة الذهب سبق وأن أكدت في أكثر من مناسبة سابقة في شهر يونيو الحالي أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالدرجة الأولى بأسعار المعادن عالمياً.

وارتفعت أسعار المعادن وحطمت أرقاماً قياسياً على الصعيد العالمي، وخاصة في ظل اتجاه عدد هائل من المستثمرين الأجانب إلى شراء الكميات الكبيرة من الذهب بصفته الملاذ الأكثر آماناً في الوقت الحالي الذي يعاني فيه العالم بأكمله من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويجب الإشارة إلى أن الفيروس المستجد لا يزال مستمراً في الانتشار بدرجة أكبر مما كان عليه الوضع سابقاً، وخاصة مع اتجاه كل دول العالم بدون استثناء لتطبيق خطة التعايش مع الوباء لحين اكتشاف العلاج أو اللقاح القادر على حل الأزمة، لذا من الطبيعي ألا تسود حالة الاستقرار على أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال المرحلة القادمة.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 قد حقق رقماً قياسياً في الآونة الأخيرة داخل مصر من خلال وصوله إلى 800 جنيه، علماً بأن السعر قد تراجع نسبياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد وصوله إلى 796 جنيه على أن تعود لكي يزيد بشكل تدريجي مرة أخرى مع مرور الأيام المقبلة بدون أدنى شك.

ومن المتوقع أن تعود أسعار الذهب للتراجع من جديد سواء عالمياً أو حتى محلياً عقب استقرار وضعية الاقتصاد العالمي في المقام الأول، وخاصة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى اقتصاد دول القارة الأوروبية وأيضاً الدول الكبرى في قارة آسيا.

يذكر أن شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة قد أشارت في الفترة الماضية إلى أن محال الذهب يسيطر عليها حالة من الركود تماماً فيما يخص عمليات الشراء، وذلك بعكس عمليات البيع بعد اتجاه معظم ملاك الذهب من الطبقة المتوسطة أو حتى الطبقة فوق المتوسطة إلى بيع ما يملكون من ذهب حتى يكونوا قادرين على سد العجز المالي لديهم الناتج عن أزمة كورونا.

وإليكم الآن أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020: