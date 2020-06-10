الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 5% خلال مايو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي، في شهر مايو الماضي، إلى مستوى 5%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في شهر أبريل الماضي.

وتراجع التضخم السنوي في مايو مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، والذي سجل 13.3%، وفي المدن سجل التضخم السنوي تراجعًا إلى 4.7% في مايو مقابل 5.9% في أبريل.

وكشف الجهاز المركزي عن أنه لا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020م عند 9% بزيادة أو نقصان 3%، وانخفض معدل التضخم الشهري في شهر مايو، مسجلًا 0.1% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.6% خلال شهر أبريل.