“الكهرباء” تكشف حقيقة تأجيل رفع الدعم ثلاث سنوات

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء لثلاث سنوات، قائلًا: “غير صحيح والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن يكون تحريك الأسعار على مدار خمس سنوات”.

وأضاف “حمزة”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن الدولة تعمل على تطوير ودعم هذا القطاع بكل تركيز ودقة، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء للبعض وليس للكل، حيث تم خفض أسعار الكهرباء 10 قروش خلال السنوات الخمس المقبلة للمصانع.

وأشار إلى أنه نظرًا للظروف الحالية تم توزيع تحريك الأسعار على 5 سنوات، بدلًا من تحريكها خلال عامين، لكي تكون نسبة الزيادة معقولة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة تتحمل حوالي 78 مليار و600 مليون جنيه لدعم الكهرباء، وهناك أعباء كثيرة على وزارة الكهرباء.