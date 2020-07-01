“حديد عز” تُثبت أسعار الشهر الماضي لحديد التسليح

قررت شركة حديد عز، الإبقاء على أسعار حديد التسليح، خلال يوليو الجاري، دون تغيير عند مستويات أسعار الشهر المنقضي.

وأخطرت الشركة وكلائها ما يفيد بتثبيت أسعار حديد التسليح عند 10214 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

وأوضحت نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان، استقرار أسعار حديد التسليح، خلال يونيو الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن متوسط أسعار الحديد سجل نحو 9600 جنيه خلال الشهر الماضي، وهو السعر نفسه خلال مايو وأبريل، شاملة الضرائب بخلاف قيمة التوصيل.

وبينت أن هناك تراجعًا في أسعار الحديد، خلال الفترة من أبريل من العام الحالي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة 19% تقريبًا.