خبير اقتصادي يكشف حقيقة وجود أزمة دولار في مصر

قال رئيس قطاع البحوث في بنك استثمار هيرميس، أحمد شمس الدين، إن مصر لا تعاني من أزمة دولار، وأن السيولة الدولارية لدى البلاد أفضل كثيرا مما كانت عليه عام 2016م الذي شهد تعويم الجنيه المصري.

وأضاف “شمس الدين” في ندوة عبر الإنترنت نظمها مكتب خضير والمجموعة المالية هيرميس، اليوم الأربعاء، أن الفجوة التمويلية في مصر نتيجة تراجع كثير من الموارد الدولارية بسبب تفشي فيروس كورونا تصل إلى 17 مليار دولار.. مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من تغطية جزء كبير منها من خلال اتفاق صندوق النقد الدولي، والسندات الدولية التي طرحتها مؤخرا.

وحصلت مصر على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي قيمته 2.77 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات بقيمة 5 مليارات دولار، كما توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار.

وقال “شمس الدين”، إن مصر لن تشهد تحركا كبيرا في أسعار الدولار أمام الجنيه، ولن يصل إلى الانخفاض الذي حدث في عام 2016 وبعد التعويم، لأن السيولة الدولارية في مصر حاليا أفضل كثيرا.

وتراجع الجنيه المصري في الأسابيع القليلة الماضية لأدنى مستوى له في نحو 7 أشهر في ظل تراجع موارد مصر الدولارية بسبب أزمة كورونا التي ضربت قطاع السياحة، وأثرت في الأنشطة التجارية وأدت لخروج كبير لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وقال الخبير الاقتصادي، إن السيولة الدولارية في مصر تكفي لفترة تتراوح بين 18 و24 شهرا “وهذا شئ إيجابي جدا وأفضل كثيرا من الأسواق الناشئة الأخرى.

وأشار “شمس الدين”، إلى أن فجوة التمويل في مصر، يمكن السيطرة عليها والتعامل معها، وبالتالي لن تكون هناك ضغوط كبيرة على العملة المحلية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تعيد مصر جدولة الودائع التي حصلت عليها من الدول الخليجية، بحيث تخفف ضغوط الالتزامات الواجب سدادها في الفترة المقبلة.

وقال إن معدلات التضخم في مصر من الممكن أن ترتفع بسبب نزول الجنيه ولكن في حدود قريبة، وأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية، بما يضمن استفادة الشركات والتوسع في الاقتراض بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا، وأيضا الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب.

وأشار “شمس الدين”، إلى أن مصر قادرة على تقديم عوائد جاذبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين، حتى لو ارتفع التضخم، لافتا إلى ان احتياطي النقد الأجنبي في مصر لا يزال في حدود آمنة حتى بعد تراجعه، الذي كان متوقعا مع خروج استثمارات الأجانب الذي تمت تغطية أغلبه من القطاع المصرفي “الإنتربنك”.

وفقد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي حوالي 9.5 مليار دولار في 3 أشهر، وصولا إلى حوالي 36 مليار دولار في مايو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأشار شمس الدين إلى أن الدين الخارجي يواصل الارتفاع نتيجة القروض التي تحصل عليها مصر، وإن كان كثير منها من مؤسسات دولية بفائدة منخفضة مقارنة بالسندات، مضيفا أن ارتفاع الدين العام يعتبر مشكلة لكنه لا يزال في الحدود الآمنة.

وتوقع “شمس الدين”، تراجع معدلات النمو في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا، وأن تؤثر الأزمة على البطالة في مصر، خصوصا أن الدول الخليجية التي تشغل حوالي 70% من العمالة المصرية في الخارج تأثرت كثيرا بسبب انخفاض عوائد البترول، وهو ما سينعكس على عودة بعضهم إلى مصر.

وكشف “شمس الدين”، عن أن مصر أمامها فرصة كبيرة من أزمة كورونا والصراع بين أمريكا والصين، من خلال التحول إلى مركز لوجستي استراتيجي في المنقطة، للربط بين الشرق والغرب، وأيضا الربط بين أوروبا وأفريقيا.. قائلا إن مصر مؤهلة لأن تكون مركزا لوجيستيا ومنطقة للتخزين وإعادة التصدير، والتوسع في قطاعات الصناعات التحويلية.