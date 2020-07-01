كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط

نجحت شركة إيني الإيطالية، في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد بالمياه المصرية في دلتا النيل باسم “بشروش”.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الكشف الجديد بالتعاون مع شركة بي بي البريطانية وتوتال الفرنسية.

ويقع الاكتشاف الجديد على عمق 22 مترًا من المياة، ويبعد 11 كم من الساحل و12 كم شمال غرب من حقل نوروس وحوالي 1 كم غربًا من حقل بلطيم الجنوبي الغربي.

وبحسب البيان فإنه تم اكتشاف عمود من الغاز بسمك 152 مترًا، وسيخضع هذا البئر للإنتاج.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ مع شركائها بي بي وتوتال الفرنسية وبالتعاون مع قطاع البترول المصري في فحص خيارات تطوير الاكتشاف.

وتواصل الاكتشاف في منطقة نوروس الكبرى، من خلال حفر بئر جديد هذا العام في امتيارز أبو ماضي الغربي، بحسب الشركة.

وتمتلك إيني 37.5% من امتياز شمال الحماد حيث تعمل كمشغل للحقل، فيما تمتلك شركة بي بي البريطانية 37.5%، وتوتال نسبة 25%.

كما تعمل إيني في مصر منذ عام 1954، وكانت قد أعلنت في 2015 عن أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر من خلال حقل ظُهر.