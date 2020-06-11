ارتفاع أسعار الدولار عالميا وسط قلق بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي

صعد الدولار العالمي، اليوم الخميس، مقابل عملات عالية المخاطر، كما سجل الين الذي يُعد ملاذا آمنا أعلى مستوى خلال شهر، مع قلق المستثمرين حيال توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي القاتمة للاقتصاد.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن تلك التحركات أدت لأن يعوض الدولار خسائره الأولية، بعد إعلان موقف المركزي الأمريكي من السياسة النقدية، حيث توقع أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات، وهو ما لقي ترحيبا كمؤشر على دعمه المستمر لأسعار الأصول.

وتراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوى في 11 شهرا، وهبط واحد بالمئة مسجلا 0.6923 دولار أمريكي، مع بيع المستثمرين العملة لجني الأرباح، وذلك بعد أن شهد الدولار الأسترالي موجة صعود دفعته للارتفاع 3.8% مع بداية شهر يونيو الجاري.

وتخلى الدولار النيوزيلندي عن أعلى مستوى سجله في أربعة أشهر ونصف الشهر، وهبط 0.7% إلى 0.6488 دولار أمريكي.

وارتفع الين الياباني قليلا مسجلا 106.90 وهو أعلى مستوى يسجله منذ منتصف شهر مايو الماضي.

ويتوقع صانعو السياسات في البنك المركزي الأمريكي، انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3% في نهاية السنة.

وقال رئيس المركزي الأمريكي،جيروم باول، “إن الطريق طويل.. نحن حتى لا نفكر في بحث رفع أسعار الفائدة”.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.6% إلى 1.2666 دولار، كما شهد الوون الكوري الجنوبي المنكشف على الصادرات خسائر بلغت 0.5%، وتراجعت الكرونة النرويجية أيضا بنسبة 1% متأثرة بسوق النفط.

ومقابل سلة من العملات، تخلص الدولار من خسائر تكبدها الثلاثاء الماضي وسجل 96.437.

وبعد أن بلغ اليورو أعلى مستوى في 3 أشهر خلال الليل، حيث قاوم الضغوط بين العملات الكبرى وتراجع بنسبة 0.4% فقط، مما يترك الاحتمال مفتوحا أمام المزيد من الهبوط.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في أحدث تعاملات عند 1.1333 دولار.