ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 11 جنيها مرة واحدة

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع سعر الجرام نحو 11 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم الخميس إلى 780 جنيهًا مقابل 769 جنيهًا، أمس الأربعاء.

وأضاف “نجيب”، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 668 جنيهًا، وعيار 24 بلغ 891 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6240 جنيهًا.

وعالميًا، انخفض سعر الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي باع فيها المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح، بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل توقعات اقتصادية قاتمة، صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1728.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو الجاري عند 1739.68 دولار في وقت سابق من الجلسة.