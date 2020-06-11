تعرف على سبب ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم تراجع الدولار

قفز سعر جرام الذهب في السوق المحلي بنحو 11 جنيها دفعة واحدة، خلال تعاملات، اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، وذلك بالرغم من تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بسعره في البورصة العالمية، بالإضافة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومع زيادة أسعار الدولار الأسبوع الماضي، ارتفع سعر جرام الذهب، لكنه لم ينخفض مع تراجع العملة الأجنبية.

وعكس سعر صرف الدولار مساره الصعودي الذي بدأه منذ منتصف شهر مايو الماضي، ليتراجع في البنوك منذ بداية يوم الاثنين الماضي، فيما تراجع سعر الدولار 4 قروش مقابل الجنيه بداية الأسبوع الجاري، ليصل إلى 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع، بحسب البنك المركزي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، 780 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 891 جنيهًا.

وفسر سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، استمرار ارتفاع أسعار الذهب بالرغم من تراجع الدولار، بأن المستثمرين اشتروا كميات كبيرة من الذهب بسعر مرتفع خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية، وفق نظرية العرض والطلب.

وأضاف أنه نظرا لأن سعر الدولار لم يتراجع بقيمة كبيرة خلال الأيام الماضية، لم يتأثر على سعر الذهب في السوق المحلية، وقفز اليوم بهذه القيمة، مشيرا إلى أن تراجع الذهب خلال تعاملات اليوم عالميا، لم يؤثر بعد في الأسعار المحلية، وبالرغم من الانخفاض إلا أن الأسعار العالمية لا تزال مرتفعة.

وخلال تعاملات اليوم الخميس، انخفض سعر أوقية الذهب عالميا إلى 1693 دولارا في الساعة الثانية و15 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.