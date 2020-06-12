شعبة الدخان: لا زيادة في أسعار السجائر إلا بعد 18 شهرا

شعبة الدخان: لا زيادة في أسعار السجائر إلا بعد 18 شهرا

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات، إن المدخنين يلجؤون إلى التدخين بسبب حظر التجوال ووجود كبت: “عايز ينفخ وييجي تاجر جشع يخفي السجائر ويرفع الأسعار”.

وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة”، والمُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن جشع التجار سببه تكالب المواطنين على السجائر: “مفيش ضمير”.

وأكد إمبابي أن وزارة الداخلية والتموين شنَّت حملات منذ 3 أيام، وضبطت نحو 364 ألف عبوة سجائر خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن وزير المالية أكد أنه لا توجد أي زيادة في أسعار السجائر إلا بعد 18 شهرًا.

وأوضح إمبابي أن القطاع ينتج نحو 85 مليار سيجارة في العام، وأنه يورد لخزينة الدولة نحو 65.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم من هذا القطاع، موضحا أن قطاع الدخان والسجائر يأتي في المرتبة الثانية بعد قناة السويس في مدخولات الدولة.