الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض

قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما جرى تداولته من أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز في الأسواق، خلال الفترة المقبلة لقلة المعروض منه على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، في بيان صدر عنه اليوم لتوضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكد أنه لا صحة لتلك الأنباء، مُشيرة إلى أنه لا صحة لوجود زيادة في أسعار الأرز الذي سيطرح في الأسواق، خلال الفترة المقبلة بسبب قلة المعروض منه.

وأوضحت الوزارة أن هناك استقرارا في أسعار الأرز بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، مع توافر مخزون استراتيجي منه، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، من أجل منع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وقبل شهرين، شهدت أسعار الأرز في الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً للغاية، بسبب الإقبال الهائل من المواطنين على شرائه بكميات كبيرة حيث كان يقترب موعد حلول شهر رمضان الكريم مع نهاية شهر أبريل من العام الحالي 2020.

وحينها كان يعد ذلك الارتفاع في أسعار الأرز أمراً طبيعياً للغاية بسبب قانون العرض والطلب، حيث كلما زاد الطلب على سلعة ما من جانب المواطنين زاد سعرها مباشرة في الأسواق، وهو ما يحدث حالياً في جميع الأسواق المحلية.

وأكد العديد من التجار أن ذلك الإقبال الهائل من المواطنين من أجل شراء الأرز لا يعد مفاجئاً على الإطلاق، نظراً لأن الجميع يرغب في تجهيز خزين شهر رمضان الكريم من خلال شراء كافة السلع الغذائية الأساسية التي يكون المواطن في حاجة لها على مدار أيام ذلك الشهر.