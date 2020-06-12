مصادر تؤكد اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2020

كشفت العديد من المصادر الاستثمارية والمؤسسات المالية في مصر عن اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام الحالي 2020، بالرغم من تسرب بعض الأنباء في الآونة الأخيرة عن احتمالية تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي المصري كان قد أجبر على تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% في شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، وذلك تزامناً مع أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك الخفض الاستثنائي في السعر من المتوقع عدم تكراره مرة أخرى حتى نهاية العام الحالي 2020، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن أسعار الفائدة سوف تعود إلى الارتفاع من جديد مثلما كانت سابقاً في حالة نهاية أزمة الفيروس المستجد مع حلول عام 2021.

وشددت المصادر على أن تثبيت أسعار الفائدة سوف يكون بمثابة الخبر السار لكافة عملاء البنوك المصرية وخاصة المدخرين الذين ادخروا الأموال الطائلة على مدار السنوات الماضية من خلال شراء شهادات الادخار سواء ذات العائد الثابت أو المتغير إضافة إلى الودائع وحسابات التوفير.

وأضافت أيضاً أن تخفيض سعر الفائدة مؤخراً جعل العديد من العملاء يسحبون أموالهم من البنوك بشكل مخيف للغاية، مما جعل البنك المركزي وقتها يخفض الحد الأقصى لقيمة السحب اليومي سواء من البنوك أو حتى من ماكينات الصراف الآلي حتى لا ينهار الاقتصاد المصري.

على صعيد متصل، أوضحت مؤسسة فيتش الاقتصادية أن أسعار الفائدة لن يتغير بنسبة كبيرة حتى نهاية العام الحالي 2020، نظراً إلى تدهور وضعية الاقتصاد العالمي حتى هذه اللحظة بسبب وباء كورونا، إلا أن استمرار انتشار المرض داخل مصر سوف يكون له كلمة أخرى بدون أدنى شك.

ومن جانبه، أكد بنك الاستثمار فاروس أنه لا يوجد أي مبرر في الوقت الحالي على الإطلاق من أجل قيام البنك المركزي المصري بتغيير أسعار الفائدة في الفترة القادمة سواء من خلال تخفيضها مرة أخرى أو زيادتها مجدداً.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد قرر في منتصف شهر مايو الماضي تثبيت أسعار الفائدة بدون أي تغيير تماماً حتى إشعار آخر.