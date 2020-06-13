“المالية” تعلن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، عن تقديم مواعيد صرف المرتبات لشهر يونيو للعاملين بالدولة، لتبدأ اعتبارًا من بعد غدٍ الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري.

وجاء في بيان صحفي لوزارة المالية، أنه تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين في الدولة، وذلك بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2019 – 2020.

وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه تم تقسيم عملية الصرف للوزارات والهيئات التابعة لها على 4 أيام متتالية، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين لكل جهة أو هيئة منها في ماكينات الصراف الآلي، وذلك وفقًا للمواعيد المعلنة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية.

وحذرت الوزارة الموظفين من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، والحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تحمي الجميع من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة بعد غد الاثنين الموافق 15 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 16 يونيو الجاري، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 17 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 18 يونيو.