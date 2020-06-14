أسعار البنزين الجديدة المتوقعة أول يوليو المقبل

أسعار البنزين الجديدة.. سيجرى إقرار أسعار البنزين الجديدة والسولار والغاز والبوتاجاز، في بداية يوليو المقبل، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والخاص بتطبيق تسعير تلقائي للوقود، حيث إن هناك لجنة معنية بأمر تسعير الوقود.

يشار إلى أن لجنة تسعير الوقود تعقد اجتماعا على رأس كل ثلاثة أشهر، من أجل تحديد أسعار الوقود الجديدة لتكون متوافقة مع الأسعار العالمية، ويشترط أن تكون الزيادة أو الانخفاض في الأسعار لا تزيد على 10% وفقا للقرار، وهو ما يطلق عليه “التسعير التلقائي للوقود” بحسب السوق العالمية.

تغير أسعار البنزين الجديدة المتوقعة خلال بداية شهر يوليو المقبل، أكدت مصادر موثوقة داخل قطاع البترول، أن هناك اتجاها من أجل خفض أسعار الوقود بداية الشهر المقبل، وهو الموعد المرتقب من أجل تحديد الأسعار الجديدة للوقود، وهو ما ستحدده اللجنة.

وأوضحت المصادر أن الخبراء في اللجنة يعملون الآن على دراسة الأوضاع، وتطور الأسعار والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تذبذبا كبيرا، بين الصعود والهبوط، بسبب تأثر العالم أجمع سياسيا واقتصاديا بانتشار جائحة كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار البنزين الجديدة من المتوقع أن تشهد انخفاضا بين 25 قرشا إلى 50 قرشا، ويستمر العمل وفقا للأسعار الجديدة لمدة 3 أشهر بدءًا من يوليو المقبل، وسيصدر قرار من مجلس الوزراء المصري بسعر الوقود الجديد، عند إقراره وانتهاء لجنة التسعير التلقائي من دراسة الموقف والأسعار العالمية.

وذكر المصدر أن هنا معايير بناء عليها تحدد أسعار البنزين الجديدة، ومنها الأسعار العالمية، وحجم الإنتاج في مصر إضافة إلى حجم الاستيراد، والتكلفة في ظل تغير الأسعار، إلى جاتب مصروفات التشغيل.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي، عقدت اجتماعا في شهر أبريل الماضي، وحددت أسعار البنزين الجديدة والمعول بها حاليا منذ بداية أبريل وحتى نهاية يونيو الحالي، حيث راعت لجنة التسعير تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ووضعت ضمن خطتها احتمالية ارتفاع الأسعار من جديد وعدم بقائها على الأسعار التي كانت عليها وقتها، ويسجل سعر لتر البنزين حاليا في السوق نحو 8.5 جنيه لبنزين 95، و7.5 جنيه لبنزين 92، و6.25 جنيه لبنزين 80 الأكثر تداولا.