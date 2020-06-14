مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 14-6-2020 .. تباين في أسعار الدولار أمام الجنيه !

مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 14-6-2020 .. تباين في أسعار الدولار أمام الجنيه !

شهدت معظم البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الأحد تبايناً ملحوظاً في أسعار عملة الدولار الأمريكي في مقابل عملة الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في بعض البنوك بنسبة ضئيلة فيما انخفض السعر في البنوك الأخرى.

ولا تعيش عملة الدولار الأمريكي بشكل عام حالة من الاستقرار على المستوى العالمي، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن تأثر العملة الأجنبية لم يكن سلبياً في مصر بعكس ما كان عليه الوضع في الدول الأخرى.

وارتفعت أسعار الدولار بدرجة جنونية أمام الجنيه في آخر شهرين داخل مصر، بسبب تراجع معدلات النقد الأجنبي إضافة إلى توقف تحويلات المصريين العاملين في الخارج وأيضاً توقف شامل لقطاع السياحة بعد انتشار جائحة كورونا.

وإليكم الآن أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 14 يونيو 2020 في معظم البنوك داخل مصر:

بنك الإسكندرية، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

بنك مصر، سعر البيع 16.21 جنيه / سعر الشراء 16.11 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر البيع 16.21 جنيه / سعر الشراء 16.11 جنيه.

بنك القاهرة، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

البنك العربي الإفريقي، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر البيع 16.24 جنيه / سعر الشراء 16.14 جنيه.

بنك البركة، سعر البيع 16.24 جنيه / سعر الشراء 16.14 جنيه.

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد في مصر أن سعر صرف الدولار سوف يرتفع بدرجة أكبر خلال الأشهر القادمة بنسبة شبه مؤكدة، نظراً إلى استمرار انتشار الفيروس المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، علماً بأن التكهنات تشير إلى احتمالية وصول سعر الدولار إلى 17 جنيه للبيع مع نهاية العام الحالي 2020 كحد أقصى.

ومن المؤكد أن استقرار وضعية الاقتصاد المصري ونهاية أزمة وباء كورونا مع بداية عام 2021، سوف تؤدي مباشرة إلى انخفاض أسعار الدولار مرة أخرى مثلما كان الحال تماماً على مدار السنوات القليلة الماضية.