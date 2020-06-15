صرف مرتبات شهر يونيو مبكرا.. تعرف على المواعيد

بدءا من اليوم، تصرف وزارة المالية، مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين في الدولة، حيث إنها أصدرت قرارا بأن تبكر مواعيد الصرف وذلك بسبب انتهاء السنة المالية الجارية نهاية الشهر الجاري.

عملية الصرف بالنسبة إلى الهيئات والوزارات والجهات التي تتبعها سوف تقسم على 4 أيام بداية من 15 وحتى 18 يونيو الجاري، وفقا لبيان لوزارة المالية اليوم الاثنين.

أما عن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصرف الآلي، فأوضح بيان المالية أنه سيكون بحسب المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وننشر الجدول الموضح لـ مواعيد صرف مرتبات الهيئات والوزارات كما حددت وزارة المالية:

وكانت وزارة المالية وجهت تحذيرا للموظفين من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، والحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تحمي الجميع من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة بعد غد الاثنين الموافق 15 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 16 يونيو الجاري، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 17 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 18 يونيو.