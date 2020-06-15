تعرف على الإعفاءات الضريبية الجديدة لبعض الخدمات والسلع في تعديلات قانون القيمة المضافة

تعرف على الإعفاءات الضريبية الجديدة لبعض الخدمات والسلع في تعديلات قانون القيمة المضافة

سلع وخدمات جديدة يجرى إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة، عملا بما ينص عليه مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، حسب ما قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الاثنين، وذلك من أجل التمهيد لأن يطرج للحوار المجتمعي قبل أن يحال لمجلس الوزراء، وشدد وزير المالية على عدم المساس بسعر الضريبة في التعديلات الجديدة.

وأضاف معيط، أن المشروع المقترح خاص بعلاج عدد من الملاحظات التي من شأنها الكشف خلال التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

أما وزارة المالية فقد بدأت في سبتمبر 2016 أن تطبق قانون الضريبة على القيمة المضافة، متضمنا رفع سعر الضريبة على السلع والخدمات من 10% لـ 13% وبعدها رُفع لـ14% بدءا من يوليو 2017، ويتضمن المشروع كذلك إعفاء عدد من السلع الغذائية والأساسية من الضريبة.

والتعديلات الجديدة تشمل إعفاء عدد جديد من السلع والخدمات من بينها:

1- خدمات الصرف الصحي التي تحمل على فاتورة المياه؛ من أجل التخفيف عن المواطنين، تعامل معاملة فاتورة المياه والكهرباء.

2- تضاف الأعلاف ومركزاتها، حيث ينتج عنه خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني.

3- ورق الصحف، والباجاس، وعجائن الورق، وورق الطباعة والكتابة، حتى لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن بعدها لا يرتفع السعر.

4- اللقاحات والدوم ومشتقاته والأمصال وأكياس جمع الدم بالإضافة إلى وسائل تنظيم الأسرة، غير الأدوية ومدخلات إنتاجها مستندا على قرار يتم إصداره من وزير الصحة.

5- النقل المائي غير السياحى الخارجي للأشخاص، مثلما يحدث مع العبارات الناقلة للجمهور من مصر للخارج، وهدف ذلك أن يراعى الطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.

6- عدد من الخدمات والسلع التي تقدم على اعتبار أنها تبرعات للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.

7- السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لا تحمل بضريبة القيمة المضافة؛ وذلك منأجل أن تشجع للاستثمار بهذه المناطق.

8- تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب المغادرون لمصر خلال 3 أشهر، حتى قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة لا تقل عن 1500 جنيه، من أجل تشجيع قطاع السياحة وتحفيز السياح على أن يصطحبوا المنتجات المصرية عند عودتهم لبلادهم مرة أخرى.