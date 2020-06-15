سعر الدواجن.. تراجع الكيلو 5 جنيهات في الأسواق

شهد سعر الدواجن اليوم تراجعا، إذ سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء، اليوم الأحد نحو 5 جنيهات؛ ليصل إلى نحو 20 جنيهًا في المزرعة مقابل 25 جنيهًا، في بداية الشهر الحالي، ليباع بسعر 27 جنيهًا في الأسواق.

من جانبه، أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، أن سعر كرتونة البيض انخفض نحو 5 جنيهات لتسجل داخل المزرعة نحو 24 جنيهًا، في مقابل 29 جنيهًا في أول الشهر الحالي، ليباع بنحو 28 جنيهًا للكرتونة في الأسواق.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية إن تراجع الأسعار يعود إلى انخفاض الطلب على الشراء، عقب الخروج من شهر رمضان، والاستعداد إلى عيد الأضحى، مشيرا إلى أن غلق المحلات والمطاعم والفنادق قلل الطلب على الدواجن، ما ساهم في انخفاض الأسعار.

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا يبلغ نحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

يذكر أن أسعار بورصة الدواجن اليوم تشهد خلال الفترة الراهنة بالأسواق التجارية المحلية حالة بسبب تناسب الكمية المعروضة مع كمية الطلب.

يسجل الإنتاج المحلي للثروة الداحنة بمصر حوالي مليار و 100 مليون دجاجة سنوياً، وبحسب التصريحات التي أعلن عنها بعض المسئولين حيث أن الدولة المصرية تعد على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما يتراجع بشكل كبير حجم استيراد الدواجن من الخارج خلال الفترة السابقة.

تعمل وزارة الزراعة خلال الوقت الراهن على تكثيف جهودها من أجل دعم المستثمرين، ودعم كافة المشروعات الخاصة بالثروة الداجنة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي الوطني، كما تعمل الوزارة على تطوير عنابر خاصة تربية الدواجن، والعمل على تشجيع صغار المربين من خلال الجمعيات التعاونية، والعمل على توفير الدعم اللازم لدعم نجاح مشروعاتهم الصغيرة.

ولا تخلو الأسواق من وجود العديد من تجار الدواجن بسبب حاجة الأسر المصرية إلى الدواجن بشكل يومي كوجبة أساسية بسبب رخص ثمنها مقارنة بأسعار اللحوم البلدي الجملي والعجالي وأسعار الأسماك بالإضافة إلى تنوع أنواع الدواجن التي تتناسب مع الجميع.

ويختلف سعر الدواجن بمصر على حسب نوع الدواجن سواء كانت دواجن بلدي أو دواجن بيضاء او دواجن حمراء أو دواجن ساسو، فلكل نوع من أنواع تلك الدواجن سالفة الذكر لها سعر مختلف عن غيره من الأسعار داخل الأسواق التجارية.