تراجع أسعار الذهب تزامنا مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، لكن المعدن النفيس استقر فوق مستوى 1700 دولار للأوقية، مدعوما بمخاوف من موجة تفشي جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفي أواخر جلسة التداول، أمس الاثنين، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1725.80 دولار للأوقية، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1727.20 دولار.

كان المعدن الأصفر صعد 2.6 بالمئة الأسبوع الماضي، محققا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ العاشر من أبريل.

وبعد أسابيع دون إصابات جديدة بفيروس كورونا، سجلت بكين عشرات الحالات في الأيام الأخيرة، في حين تفشت إصابات جديدة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وزاد نزلاء المستشفيات بأعداد قياسية.

وأثر تنامى المخاوف حيال تجدد المرض في الشهية للمخاطرة بين المستثمرين، لتنخفض أسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1939.10 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 819.17 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة 0.39 بالمئة إلى 17.37 دولار للأوقية.