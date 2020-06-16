تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم

تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في 11 بنكا بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر الدولار الأمريكي في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك القاهرة، التعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.