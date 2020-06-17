بلومبرج تكشف مدى تأثير مرونة الجنيه على جذب المستثمرين مرة أخرى

حرصت وكالة بلومبرج الأمريكية المعروفة على الكشف عن مدى تأثير مرونة عملة الجنيه المصري على جذب المستثمرين الأجانب من أجل العودة مرة أخرى في المرحلة القادمة.

وأكدت وكالة بلومبرج أن سوق السندات المصرية حافظ على ارتفاع بشكل واضح للغاية على مدار الأشهر الماضية، ولعل ما ساهم في حدوث ذلك هو أسعار الفائدة العالية إضافة إلى استقرار عملة الجنيه.

وأشارت أيضاً إلى أن الجنيه الأكثر مرونة في الوقت الحالي سوف يكون له دوراً هاماً في جذب المستثمرين من جديد، مؤكدة في الوقت ذاته أن السندات المصرية المحلية قد حققت أسوأ أداء لها خلال شهر يونيو الجاري مقارنة بعدة دول نامية أخرى مثل تشيلي إضافة إلى الأرجنتين وأيضاً كولومبياً.

وشددت وكالة بلومبرج على أن عملة الجنيه المصري كانت محافظة على استقرارها حتى منتصف العام الحالي 2020، إلا أن أزمة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم بأكمله قد أدت مباشرة إلى تراجع قيمة العملة بداية من شهر مايو الماضي نتيجة عدة أسباب تتمثل في تراجع تدفقات النقد الأجنبي إضافة إلى تعليق نشاط السياحة وأيضاً التجارة.

وأضافت أيضاً أن أزمة انتشار وباء كورونا قد دفعت البنك المركزي المصري إلى عمل أكبر تخفيض لأسعار الفائدة على الإطلاق والتي وصلت نسبتها إلى 3%، مشيرة إلى أن عملة الجنيه كانت قد فقدت جزء كبير من قيمتها منذ عام 2016 أي حينما تم تعويمها في إطار خطة الدولة المصرية للاعتماد على برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأوضحت وكالة بلومبرج أن حصول الدولة المصرية على قرض من صندوق النقد الدولي بمقدار 2.8 مليار دولار، إضافة إلى قرض آخر جديد بمقدار 5.2 مليار دولار، وأيضاً مبلغ 5 مليار دولار من أسواق السندات الدولية سوف يساهم في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة.

وشددت أيضاً على أن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يواصل سعر صرف الدولار في مصر في الارتفاع بشكل تدريجي في الفترة القادمة، على أن يصل سعر البيع تقريباً إلى 17.5 جنيه مع نهاية العام الحالي 2020، أما انخفاض السعر سوف يحدث لا محالة بعد نهاية أزمة كورونا.