اقتصادي أميركي كبير يتوقع انخفاض الدولار 35%

رجح كبير الاقتصاديين السابق في مؤسسة “مورجان ستانلي”، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، ستيفن روتش، حدوث انهيار كبير للدولار قريبًا.

وقال إن وضعه الحالي يختلف عن السابق، لأن ضعفه يستند إلى ميزان المدفوعات والسعر الحقيقي.

وأضاف أن النظرة التقليدية لسوق الصرف الأجنبي خلال الأزمات تشير إلى أن الدولار لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه صعود واحد.

وأشار إلى أن جميع العملات تضعف تقريبًا مقابل الدولار أثناء ما يصفها بالبيئة الاقتصادية الصعبة، مع استثناءات نادرة مثل الين الياباني، وأحيانًا الفرنك السويسري.

وتوقع الخبير الاقتصادي، في تصريحات الأربعاء، إمكانية حدوث انهيار للدولار في نهاية العام 2020 أو في بداية العام المقبل، موضحًا أن الدولار قد ينخفض بنسبة 35% مقابل سلة من العملات، أقل من الحد الأدنى المحدد في عام 2021.

واعتبر “روتش” مثل هذا الحدث بأنه غير عادي، لأن الدولار في الماضي كان دائمًا ما ينخفض على خلفية الوضع المستقر في الاقتصاد العالمي، في حين أن مثل هذا الانهيار الآن، في ظل الأزمة وفترة ما بعد الأزمة، يمكن أن تترتب عليه عواقب غير متوقعة.

وأشار إلى وضع الدولار الاستثنائي، قائلا إن عبارة “الامتياز غير المبرر له، خرج بها وزير المالية الفرنسي في نهاية الستينيات، والرئيس فاليري جيسكار ديستان في نهاية السبعينيات، وتعني أن وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية سمح للولايات المتحدة بطباعة مبالغ لا حدود لها تقريبًا من الدولارات، ولديها عجز كبير في الدفع، وفي الوقت نفسه لا يزال اقتصادها مستقرًا ومتينًا، ما يوفر لسكانها مستوى معيشة أعلى بكثير من معظم البلدان المتقدمة.”

وتتغلب الولايات المتحدة حتى الآن، على كل أوروبا الغربية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء النرويج وسويسرا وعدد من الدول الصغيرة.

واستنتج الخبير الاقتصادي أن انخفاض الدولار قد يكون مصحوبًا بتعزيز مواز لعملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وخصوصًا الاتحاد الأوروبي والصين.