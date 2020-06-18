6 بنوك تطرح شهادات ادخار 3 أعوام بأعلى سعر فائدة

يبحث مُدّخرون عن أوعية ادخارية متوسطة لأجل وثابتة العائد، لضمان كسب فائدة مناسبة لفترة زمنية في حدود 3 أعوام.

وتتيح بنوك عاملة بالسوق المحلية شهادت إدخارية بعوائد جيدة لأجل ثلاث سنوات تتنوع بحسب دورية صرف العائد.

وفيما يلي تفاصيل هذه الشهادات والعائد عليها في ستة بنوك كبرى، تتيح أعلى عوائد على أجل 3 سنوات:

شهادة بنك الاستثمار القومي (ب)

يتيح بنك الاستثمار القومي عبر فروع البنك الأهلي المصري شهادات إدخار (ب) لأجل 3 سنوات، بسعر عائد ثابت، وسعر العائد الحالي على هذه الشهادات هو 12.5% ويصرف ربع سنويًا.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

يتيح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات بسعر عائد ثابت، وفي الوقت الراهن يبلغ سعر العائد 12% إذا ما تم اختيار دورية الصرف الشهري، و12.25% لدورية الصرف ربع السنوي.

شهادة البنك التجاري الدولي

يتيح البنك التجاري الدولي شهادة إدخار لأجل 3 سنوات ذات عائد ثابت، وحدد البنك أسعار الفائدة طبقًا لدورية صرف العائد كما يلي:

صرف العائد شهريًا 12%، ربع سنوي 12.25%، نصف سنوي 12.25%، سنوي 12.25%.

شهادة القمة من بنك مصر

يتيح بنك مصر شهادة القمة لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت، وسعر الفائدة الحالي على الشهادات 12% ويصرف العائد شهريًا.

شهادة “اميرالد” من العربي الأفريقي

يتيح البنك العربي الافريقي شهادات إميرالد لأجل 3 سنوات بعائد ثابت، وتم تقسيم أسعار الفائدة طبقًا لدورية صرف العائد، حيث تبلغ 12% للصرف شهريًا، و12.25% للربع سنوي، و12.37% للنصف سنوي، و12.5% سنويًا.

بريمو ستار من بنك القاهرة

ويطرح بنك القاهرة شهادة بريمو ستار ذات العائد الثابث، لمدة 3 سنوت، وتم تقسيم العائد بسحب دورية الصرف، حيث يبلغ 12% على العائد الشهري، و 12.10% على العائد ربع السنوي، و12.25% على العائد نصف السنوي.