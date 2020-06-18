موجز أخبار مصر اليوم.. الدولار يرتفع في الموازي، اقتصادي أميركي يتوقع انخفاض الدولار 35%، أخر مستجدات أزمة سد النهضة، وبيان هام لوزارة الصحة

موجز أخبار مصر اليوم.. الدولار يرتفع في الموازي، اقتصادي أميركي يتوقع انخفاض الدولار 35%، أخر مستجدات أزمة سد النهضة، وبيان هام لوزارة الصحة

موجز أخبار مصر اليوم، حيث نًشر “مصر 365” المزيد من الأخبار الهامة والعاجلة على مدار الساعات القليلة الماضية، وكان أبرزها ما يلي:

اقتصادي أميركي يتوقع انخفاض الدولار 35%

رجح خبير اقتصادي أمريكي، حدوث انهيار كبير للدولار قريبًا، لافتًا إلى أن وضعه الحالي يختلف عن السابق، لأن ضعفه يستند إلى ميزان المدفوعات والسعر الحقيقي.

وأوضح ستيفن روتش، كبير الاقتصاديين السابق في مؤسسة “مورجان ستانلي”، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، أن النظرة التقليدية لسوق الصرف الأجنبي خلال الأزمات تشير إلى أن الدولار لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه صعود واحد.

ولفت إلى أن جميع العملات تضعف تقريبا مقابل الدولار أثناء ما يصفها بالبيئة الاقتصادية الصعبة، مع استثناءات نادرة مثل الين الياباني، وأحيانا الفرنك السويسري.

ووجد الخبير الاقتصادي إمكانية لحدوث انهيار للدولار الأمريكي في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل، لافتا إلى أن الدولار قد ينخفض بنسبة 35% مقابل سلة من العملات، أقل من الحد الأدنى المحدد في عام 2021.

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ارتفاع جديد للدولار في السوق الموازي وثبات بالبنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بقيمة 3 قروش وصولاً إلى 16,28 جنيه للشراء و 16,38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنوك لليوم السابع علي التوالي، وسجل 16,13 جنيه للشراء و16,23 جنيه للبيع ، كأعلي سعر في البنوك التالية “الكويت الوطني و المصرف العربي الدولي، مصر ايران للتنمية، كريدي اجريكول، قناة السويس، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، عودة، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي، التعمير والاسكان، مصرف أبوظبي، بيريوس”.

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6 بنوك تطرح شهادات ادخار 3 أعوام بأعلى سعر فائدة

يبحث كثير من المُدّخرين عن أوعية ادخارية متوسطة لأجل وثابتة العائد لضمان الحصول على فائدة مناسبة لفترة زمنية في حدود الثلاثة سنوات.

وفي هذا الإطار تتيح بنوك عاملة بالسوق المحلية شهادات ادخارية بعوائد جيدة لأجل 3 سنوات تتنوع بحسب دورية صرف العائد، وفيما يلي تفاصيل هذه الشهادات والعائد عليها في 6 بنوك كبرى وهي ” بنك الاستثمار العربي و البنك الأهلي، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، البنك العربي الأفريقي، بنك القاهرة” تتيح أعلى عوائد على أجل الثلاث سنوات.

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بعد الوصول لـ 49 ألف حالة.. الصحة تعلن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حتى اليوم الأربعاء.

كانت وزارة الصحة سجلت 1363 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد، و84 حالة وفاة، اليوم الأربعاء، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 49219 حالة، فضلًا عن 1850 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة.

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للمعزول منزليا: توجه فورا للمستشفى حال ظهور هذا العرض.. واحذر استنشاق البصل

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويحاوطنا عددا كبيرا من الشائعات والنصائح المغلوطة، خاصة تلك التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز ما تردد مؤخراً حول استنشاق مريض كورونا الذي يعاني من ضيق في التنفس للبصل.

ويوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، أن حالات مصابي كورونا التي يمكنها العلاج بالعزل في المنزل هم فقط الذين يعانون من الأعراض الضعيفة والمتوسطة والتي لا يشملها عرض ضيق التنفس، وفي حالة الشعور بضيق التنفس ونقص الأكسجين يجب التوجه فوراً للمستشفى لأخذ جلسات تنفسية وجلسات استنشاق البخار.

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“الفقي” يتهم “ثورة يناير” و”قوى خفية” دعمت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

حمل المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي، الفوضى التي صاحبت أحداث ثورة 25 يناير 2011، الأزمة الحالية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وقال: “الموقف الحالي لم يكن ليحدث لولا فوضى يناير”.

وأوضح “الفقي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” الأربعاء، أن الإثيوبيين كانوا يرغبون في بناء سد خلال فترة حكم الرئيس مبارك، ولكنه كان صغيرًا يحجز 14 مليار متر مربع من المياه.

وأضاف: “الإثيوبيون استخفوا بمصر بعد أحداث 25 يناير وشرعوا في بناء سد النهضة بحجمه الحالي”.

وشدد “الفقي” على أن مصر ليس أمامها إلا اللجوء لمجلس الأمن لمواجهة تعنت إثيوبيا في سد النهضة، حيث أن مجلس الأمن من صلاحياته إحالة الأزمة إلى محكمة العدل الدولية.

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تفاصيل إعادة العمال المحتجزين من ليبيا إلى مصر

تأكيدًا أن مصر لا تترك أبناءها في أي مكان وتدافع عنهم وتسعى بشتى الطرق كي تنقذهم من المخاطر التي تحدق بالعالم وتصون كرامتهم، تمكنت أجهزة الدولة المختصة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل العمال المصريون المحتجزون بليبيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى أرص الوطن.

وكان مقطع فيديو مصور، أظهر مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها عمال مصريون في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اعتقالهم من ميليشيا مسلحة، يقول ناشطون إنها تابعة لقوات بركان الغضب.

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بعد انتهاء التفاوض.. “الري” تكشف 6 حقائق حول مفاوضات سد النهضة

مواقف متعنتة على الجانبين الفني والقانوني.. هكذا رسمت إثيوبيا خارطة طريق مفاوضات مع “مصر والسودان” حول طريقة تشغيل “سد النهضة”.. لذلك صرح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن المفاوضات لم تحقق تقدم يذكر على مدار الفترة الماضية.

ووسط هذا توجد العديد من الحقاق تضمنها بيان مصر بشأن مفاوضات قضية مياه النيل وسد إثيوبيا، ينبغي للمطلع أن يعلم بها، ومن بينها: رفض إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تبرم الدول الثلاث اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات بأعالي النيل الأزرق. ورفضت الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات.

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تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كفر الشيخ

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الأربعاء، 79 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات له، أنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابة 79 شخصًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي المسحات التي جرى أخذها من المرضى بتاريخ الثلاثاء 16 / 6 / 2020، وجاري العمل في فحص المسحات الخاصة بيوم الأربعاء 17 / 6 / 2020.

وقال المصدر الطبي، إن الإصابات بحسب توزيعها على مستوى مستشفيات المحافظة، وفق العينات الواردة لمعمل التحاليل فجاءت كالتالي : مستشفى حميات دسوق 13 حالة، ومستشفى صدر كفر الشيخ 9 حالات، ومستشفى مطوبس المركزي، 10 حالات، ومستشفى فوه للتأمين الصحي 6 حالات.

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الصحة العالمية تكشف عن عقار جديد قد يساهم في علاج جميع مرضى كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء عن عقار جديد قد يساهم في القضاء تماماً على أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال علاج جميع المصابين في المرحلة القادمة بعد النتائج المبهرة التي أظهرها خلال التجارب السريرية التي تمت في بريطانيا على مدار الأشهر الماضية.

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية خلال تصريحات له اليوم الأربعاء أن عقار ديكساميثازون الذي تم تجربته في الفترة الماضية في المملكة المتحدة من الممكن أن يكون هو الحل المثالي لإنهاء الأزمة التي يعيشها العالم بأكمله طيلة الأشهر الماضية.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك العقار قد ساهم بشكل واضح في تقليل أعداد الوفيات في كافة أنحاء بريطانيا في الآونة الأخيرة، كما ساهم أيضاً في شفاء عدد كبير من الحالات الحرجة التي تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وشدد الدكتور تيدروس أدهانوم في حديثه على أن عقار ديكساميثازون لن يكون لوحده كافياً في نهاية المطاف، حيث لا يزال العالم في حاجة ماسة إلى المزيد من الأدوية القادرة على شفاء الحالات البسيطة بحيث لا يشكل الوباء أي مصدر خطورة على الإطلاق على حياة البشر.

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شركة ألمانية تؤكد توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا في منتصف العام القادم 2021

كشفت شركة “كيور فاك” الألمانية اليوم الأربعاء عن أخبار سارة للغاية لكافة دول العالم، وذلك بخصوص إنتاج لقاح مضاد فعال لفيروس كورونا المستجد الذي ينتظره العالم بأكمله من أجل ضمان عودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها في الفترة القادمة.

وأكد مسؤولي شركة كيور فاك خلال مؤتمر صحفي اليوم بالاشتراك مع رئيس منظمة اللقاحات الألمانية، أن الشركة سوف تكون قادرة على إنتاج اللقاح المضاد الفعال القادر على إنهاء أزمة الفيروس المستجد في منتصف العام المقبل 2021.

وأشاروا أيضاً إلى أن الشركة سوف تتقدم بطلب إلى منظمة اللقاحات الألمانية في مطلع العام القادم، من أجل الحصول على الموافقة على البدء في عملية إنتاج كميات كبيرة من اللقاح المنتظر.

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طارق شوقي: ندرس تطبيق التعليم عن بعد على جميع المراحل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تدرس إمكانية تطبيق التعليم عن بعد “التعليم الإلكتروني” على جميع مراحل التعليم.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر ائتلاف معلمي مصر على واتس أب، أن التعليم عن بعد سيكون عنصرًا هامًا للغاية في مستقبل التعليم المصري.

وكانت وزارة التربية والتعليم نجحت في إجراء الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020 بنظام open book علي التابلت من المنزل إلى جانب تسلمها المشروعات البحثية من الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي عبر أيقونة التسليم الإلكتروني على منصة “ادمودو”.

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بلومبرج: مرونة الجنيه تساعد في جذب المستثمرين بأدوات الدين من جديد