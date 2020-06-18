البنك الأهلي و”فوري” يطلقان 8 خدمات إلكترونية جديدة

بالتعاون مع شركة “فوري”، أعلن البنك الأهلي المصري، بدء تقديم العديد من خدمات الدفع الإلكتروني لعملائه، من خلال بوابة دفع إلكتروني خاصة بالبنك.

يأتي ذلك في إطار دوره لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وقال البنك إنه بموجب التعاون مع “فوري” فإنه أصبح يقدم عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية وهي:

سداد فواتير التليفون المحمول وشحن رصيد لجميع شركات الاتصالات.

سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

تقديم التبرعات.

سداد اشتراكات النوادي والنقابات والقنوات التليفزيونية.

سداد أقساط الخدمات التأمينية.

سداد مخالفات السيارات.

سداد مصاريف الخدمات التعليمية، والطيران.

إمكانيه الدفع من خلال التطبيق للتجار المتعاقدين مع فوري.

وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن التعاون يأتي ضمن خطط واستراتيجيات البنك الهادفة لتدعيم دوره في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تسعى لتوفير خدمات يواكب بها أحدث الأساليب العمل المصرفي، وكذا تدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع اقل اعتمادًا على الكاش.

ويسعى التعاون مع فوري إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية علي استبدال المعاملات النقدية بوسائل الدفع الإلكتروني المتاحة في أي وقت على مدار اليوم مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى تزايد أهمية التعامل الرقمي في الفترات الاخيرة خاصة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتطلب تقليل التعامل النقدي وكذا تفادي الازدحام في اي من أماكن تقديم مختلف الخدمات مراعاة لمعايير الصحة العامة.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن بوابة الدفع الإلكتروني للبنك تتيح بالتعاون مع شركة فوري العديد من الخدمات منها:

ولفتت الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية، كريم سوس، إلى أن تقديم خدمات الدفع من خلال بوابه الدفع الإلكتروني الخاصة بالبنك الأهلي المصري يأتي في إطار التعاون المشترك بين البنك وشركة فوري.

ووصل عدد ماكينات فوري المربوطة على نظام تشغيل البنك الأهلي المصري الي أكثر من 90 ألف ماكينة توفر خدمه الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقات البنكية لتعزيز توجه الدولة نحو الشمول المالي والمدفوعات غير النقدية.

وأضاف أن شركة فوري في طريقها لاعتماد الدفع بخاصيه رمز الاستجابة السريع QR code وذلك بعد اجتياز كافة الاختبارات اللازمة لأتاحه الخدمة على الماكينات.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لفوري، أشرف صبري، إن هذا التعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري يعد استثمارًا لخدمات الدفع الإلكتروني في القطاع المصرفي، ولا سيما البنك الأهلي المصري الذي يحظى بالنسبة الأكبر من المتعاملين على مستوى الجمهورية..

وتابع “صبري” أن تقديم خدمات الدفع الإلكتروني هو خطوة لاستهداف وجذب قاعدة كبيرة من العملاء على مستوى الجمهورية للتسهيل عليهم في طرق الدفع والمعاملات اليومية والحصول على خدمات التحول الرقمي بطرق أبسط وأسرع وأكثر أمانا وخاصة في ظل الظروف الراهنة، وذلك باستخدام جميع البطاقات البنكية للحصول على الخدمات المختلفة.

كما يلعب تطبيق myFawry، أيضا دورًا ملموسًا وحيويًا في إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني حيث أتاح myFawry الدفع لأكثر من 300 خدمة من فواتير المياه، وشحن البطاقات ودفع فاتورة وشحن كارت الكهرباء، الإنترنت، التليفون، اشتراكات النقابات والنوادي والتبرعات لأكثر من 100 جهة خيرية.

وما زال التطبيق الأوسع انتشارًا يحقق صدى إيجابيا واسعا بالإضافة الى قبول الدفع بالبطاقات من منافذ فوري.