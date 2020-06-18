“الملاذات الآمنة” جراء “كورونا” تصعد بالدولار والين اليوم الخميس

تسبب تنامي المخاوف بشأن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد، في الطلب على الملاذات الآمنة في العملتين الأمريكية واليابانية، ما أدى إلى ارتفع الدولار والين، اليوم الخميس.

و بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”، تراجع دولار أستراليا بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد خسر وظائف تزيد عن مثلي ما كان متوقعًا في مايو، مما سلط الضوء على الضرر الذي تسببت فيه إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني في نطاق ضيق قبل اجتماع لبنك إنجلترا المركزي، حيث من المتوقع أن يوسع صانعو السياسات التيسير الكمي في مواجهة تعثر الاقتصاد ومفاوضات التجارة الصعبة مع الاتحاد الأوروبي.

وتم تداول الدولار عند 1.1256 أمام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” اليوم الخميس بعد أن صعد بنسبة 0.2 % في الجلسة السابقة.

وسجل الدولار 0.9493 فرنك سويسري متمسكا بمكاسب بلغت 0.3 بالمئة حققها الأربعاء. وارتفع الين أمام الدولار مسجلا 106.86.

كما تراجع الاسترليني إلى 1.2557 دولار. ولم يشهد تغيرا يُذكر أمام اليورو مسجلا 89.65 بنس.

وارتفع اليوان الصيني في السوق المحلية قليلا إلى 7.0735 للدولار بعد أن تعهد كبار صانعي السياسات في الصين بالإبقاء على وفرة السيولة في الأسواق المالية وتقديم المزيد من الدعم للنمو.

فيما تراجع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في الجلسة عند 0.6838 دولار أمريكي مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأسترالي تكبد خسارة ربع مليون وظيفة وارتفع معدل البطالة لأعلى مستوى فيما يقرب من عقدين في مايو

وتراجع الدولار النيوزيلندي أيضا أمام الدولار الأمريكي إلى 0.6447.

بينما ارتفع الين مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مما رسخ لاتجاه العزوف عن المخاطرة.