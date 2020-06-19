مع زيادة عدد مصابي كورونا.. الذهب يستقر والدولار في صعود

شهدت أسعار الذهب، أمس الخميس، استقرارا إذ تجاذب صعود الدولار وتراجع أسواق الأسهم العالمية المعدن الأصفر، بينما تعرضت الأسواق لضغطٍ من زيادة عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد، ما قد يهدد التعافي الاقتصادي.

وفي المعاملات الفورية، استقر الذهب عند 1726.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، وفيما شهدت العقود الأمريكية الآجلة تراجعا للذهب 0.1% إلى 1733.90 دولار.

وقال محلل سوق الصرف في ديلي فيكس إليا سبيفاك: إنه لا يرى حقا محفزات واضحة للذهب هنا، حيث إن الدولار أقوى من جانب لأن التصريحات التي صدرت مؤخرا عن الاحتياطي الاتحادي كانت داعما له، ومن جانب آخر غياب مزيد من حزم التحفيز يضغط على المعنويات وتراجعت عوائد السندات، مشيرا إلى أنه تلك التأثيرات المتعارضة تبقي الذهب مستقرا “بقوة”.

كما ضغطت المكاسب التي حققها الدولار كملاذ آمن على جاذبية الذهب إذ تمسك مؤشر الدولار بالارتفاع أمام سلة من العملات الرئيسية، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” جيروم باول، أمس الأول الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في التعافي من الأسوأ، الناتج عن أزمة كورونا لكن مع فقدان 25 مليونا لوظائفهم واستمرار الجائحة فسيحتاج الاقتصاد للمزيد من المساعدة.

وعن نسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم نحو 0.6% إلى 1932.52 دولار للأوقية، لكن البلاتين تراجع نحو 0.7% إلى 813.48 دولار، وهبطت الفضة نحو 0.4% إلى 17.51 دولار.