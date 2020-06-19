استقرار أسعار الدولار نسبياً أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

عاد الهدوء من جديد لكي يسيطر على أسعار الدولار الأمريكي مقابل عملة الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالكامل، وذلك بعد الارتفاع الهائل في سعر صرف الدولار في مطلع شهر يونيو الجاري.

ولا يبدو غريباً على الإطلاق ذلك الارتفاع في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نظراً إلى الأوضاع الحالية التي تعيشها الدولة المصرية بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد والتي ضربت الدولة منذ منتصف شهر مارس الماضي مثلما هو حال كل دول العالم الأخرى.

ولم تتأثر بقية العملات الأجنبية سلبياً أمام الدولار الأمريكي بعكس ما هو عليه الوضع بالنسبة إلى الجنيه المصري، والذي قد تم تعويمه في عام 2016 في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي خططت له الحكومة المصرية، مما يفسر ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الحالي بالرغم من تراجعه في الأسواق العالمية أمام العملات الأخرى.

يذكر أن الدولار سجل مع نهاية تعاملات يوم أمس الخميس في البنك الأهلي المصري 16.21 جنيه بالنسبة إلى سعر البيع، أما سعر الشراء فقد وصل إلى 16.11 جنيه مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار هي نفسها التي كان قد تم تسجيلها في ختام تعاملات يوم الخميس قبل الماضي.

ومن المتوقع بدون أدنى شك عدم استمرار حالة الاستقرار بالنسبة إلى سعر صرف الدولار في الأشهر القادمة، حيث يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يرتفع السعر بشكل جنوني تدريجياً، على أن يصل تقريباً إلى 17.50 جنيه بالنسبة إلى سعر البيع مع نهاية العام الحالي 2020.

ويرى الكثير من الناس أن عودة انخفاض سعر الدولار الأمريكي واستعادة الجنيه المصري هيبته مرة أخرى لن يحدث إلا في حالة ظهور العلاج القادر على القضاء على فيروس كورونا، ويعني ذلك عودة الحياة من جديد إلى طبيعتها وبالتالي انتعاش الاقتصاد المصري مرة أخرى وعودة حركة السياحة والطيران إضافة إلى ارتفاع معدلات النقد الأجنبي وأيضاً عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ويبقى على الجميع الانتظار لعدة أشهر قادمة والتعايش مع الوضع الحالي بأي وسيلة ممكنة، حتى يحين موعد الانتصار على الوباء وتبدأ الدولة المصرية في في استعادة قوتها مجدداً من الناحية الاقتصادية.