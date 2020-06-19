اخبار مصر اليوم.. ارتفاع مفاجئ لسعر الذهب وتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع، أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا

اخبار مصر اليوم.. ارتفاع مفاجئ لسعر الذهب وتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع، أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا

اهم اخبار مصر اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، ارتفاع مفاجئ لسعر الذهب في ختام التعاملات، والصحة تعلن أعلي عدد إصابات يومي بفيروس كورونا اليوم الجمعة، كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة، جائحة كورونا تتصاعد والفيروس يتفشى بشكل سريع، “التعليم” توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة، تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.

ويرصد “مصر 365” أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

ارتفاع مفاجئ لسعر الذهب في ختام تعاملات اليوم في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم بشكل مفاجئ في ختام التعاملات، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 بقيمة 7 جنيه وصولاً الي 893 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 6 جنيه مسجلاً 781 جنيه.

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ماذا فعلت أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع؟

حافظ الدولار على سعره ثابتا في البنك الأهلي ليسجل أمس الخميس، 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وكان الدولار قفز 34 قرشا خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري، لكنه عاد للتراجع في الأسبوع التالي، ليستقر بعدها خلال الأسبوع الماضي.

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 3 أيام، خلال الفترة ما بين 19 إلى 21 يونيو الجاري.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة طقسًا مائلاً للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

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الصحة تعلن عدد إصابات كورونا اليوم الجمعة 19 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

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المرتبات والعلاوات على المعاشات.. 3 إجراءات ينتظرها المصريون في “يوليو السعيد”.

ينتظر المصريون، ثلاثة أخبار سعيدة في شهر يوليو المقبل، حيث تبدأ الحكومة تطبيق إجراءات صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتطبيق قرار زيادة الأجور للعاملين في الدولة.

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الصحة العالمية تحذر: جائحة كورونا تتصاعد والفيروس يتفشى بشكل سريع

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جائحة كورونا تتصاعد والفيروس يتفشى بشكل سريع.

وأعلن غيبريسوس، حسبما نقلت عنه شبكة “روسيا اليوم”، تسجيل 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم أمس، أي أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.

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قبل بدء الامتحانات.. “التعليم” توجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، رسالة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام 2020.

وقال حجازي، في تصريحات عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: لمن ستبدأ امتحاناتهم يوم الأحد المقبل.. ثقوا أبنائي أننا نبذل قصارى جهدنا من أجلكم للتأكد من إجراء امتحانات آمنة تحفظ سلامتكم.

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هيئة الدواء الهندية توافق على تصنيع وتسويق عقار”فابيفلو” لعلاج مرضى كورونا

أعلنت شركة جلينمارك فارماسيوتيكالز في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تلقت تصريحا بالتصنيع والتسويق من هيئة تنظيم العقاقير الهندية لإطلاق العقار الفموي المضاد للفيروسات فافيبيرافير أو فابيفلو، وذلك لعلاج الحالات الخفيفة والمعتدلة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند .

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الأهلي يجري اختبارات الكشف عن كورونا لكافة عناصره تمهيداً لعودة التدريبات

أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية اليوم الجمعة عن إجراءات اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لكافة عناصره سواء اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني أو حتى الجهاز الإداري، وذلك تمهيداً لعودة التدريبات الجماعية مرة أخرى على ملعب مختار التتش قبل استئناف مباريات الموسم الحالي من جديد في إطار خطة الدولة المصرية للتعايش مع الوباء الفترة القادمة.

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الحكومة ترد على أنباء عدم وجود أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أبناء بشأن عدم وجود أماكن في المستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وقال المركز، في تقرير الشائعات الأسبوعي، اليوم الجمعة: أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والتي نفت تلك الأنباء تماما.

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السعودية تواصل تسجيل معدلات مرتفعة من المصابين بسبب كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية بصفة رسمية اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة مدن المملكة العربية السعودية، حيث لم تتغير الأوضاع كثيراً عما كان عليه الحال في الأسابيع القليلة الماضية من حيث المعدلات اليومية التي تم تسجيلها.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي لها أن اليوم الجمعة قد شهد وصول إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 150 ألف و292 حالة، حيث تم اليوم رصد 4301 حالة جديدة في كافة أنحاء المملكة.

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أول تعليق من التعليم على خطاب الأطباء بشأن اصابة 1000 طالب يومياً في امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد الموافق 21 من يونيو الحالي، كما هو معلن من قبل، مشيرا إلى أن قرار عقد الامتحانات يرجع إلى دولة بأكملها، وأن الوزارة ستفعل أي شيء ممكن من أجل تأمين الطلاب في أثناء أداء الامتحانات.

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بعد تحذير “الأطباء”.. كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية؟

تضع الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة، اللمسات الأخيرة على خطة التأمين الطبي لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري، وتستهدف توفير الرعاية الصحية والوقائية للطلاب أثناء انعقاد اللجان.

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