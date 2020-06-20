منها البلاتينية.. 5 شهادات ادخار تقدم عائدا مرتفعا في البنوك

من بنك إلى آخر تختلف أسعار الفائدة على شهادات الادخار، بحسب سياسة واستراتيجية كل بنك، وحجم السيولة فيه، فيما يتجه العملاء إلى البحث عن الشهادات الأعلى سعرًا في البنوك، للحصول على عائدٍ مرتفعٍ.

وقبل اتخاذ القرار بشراء شهادة ادخار، يعمل العمليل على المفاضلة بين آجال الشهادة سواء استثمار قصير الأجل سنة واحدة، أو متوسط الأجل عامين أو 3 سنوات، كما أنه يدخل في قراراته البنك الذي يرغب في التعامل معه.

يرتفع الإقبال على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت، بسبب ارتفاع الفائدة بالمقارنة بباقي الأوعية الادخارية، حيث إنها تتميز بالمرونة أيضا في دورية صرف العائد، أو إمكانية الاقتراض بضمانها.

تسمح البنوك بكسر الوديعة واستردادها، قبل انتهاء آجالها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها، ويكون ذلك طبقا لتعليمات شراء الشهادة الموقع على العميل.

وتساعرض خلال التقرير التالي أعلى 5 شهادات ادخار، من حيث سعر الفائدة المقدمة في البنوك، ودورية صرف العائد، وكذا آجال الشهادة.

الشهادة ذات العائد 15%، يكون آجال الشهادة عاما واحدا غير قابلة للتجديد، وتكون البنوك المصدرة لها هما بنكان البنك الأهلي باسم “الشهادة البلاتينية”، وبنك مصر باسم “شهادة القمة”، وتكون دورية العائد تصرف شهريا، كما يكون أقل مبلغ لشراء الشهادة ألف جنيه.

الشهادة ذات العائد 14%، ويكون آجال الشهادة عامين، وهذه تعد أعلى فائدة مقدمة على الشهادات لأجل أكثر من سنة، وتكون البنوك المصدرة لها هي فروع البنك الأهلي فقط بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي باسم “شهادة الاستثمار ب”، وتصرف دورية العائد كل ثلاثة أشهر، ويبلغ أقل مبلغ لشراء الشهادة نحو ألف جنيه.

الشهادة ذات العائد 12.5%، تكون آجال هذه الشهادة نحو 3 سنوات، وهي أعلى سعر مقدم على الشهادات متوسطة الأجل، وتصدر هذه الشهادة في البنك العربي الأفريقي الدولي تحت اسم “أميرالد”، ويكون دورية صرف العائد بشكل سنوي، كما هناك دورية صرف عائد شهري لكن بفائدة 12%، أو 12.25% سنويًا يصرف العائد كل 3 أشهر، ويبلغ أقل مبلغ لشراء الشهادة نحو ألف جنيه.

شهادة ذات العائد 12.25%، وتكون آجال هذه الشهادة 3 سنوات، وتصدر من البنك الأهلي المصري تحت اسم “الشهادة البلاتينية”، وبنك القاهرة تحت اسم “شهادة البريمو”، والبنك التجاري الدولي، وتكون دورية صرف العائد كل 3 أشهر في البنك الأهلي، والبنك التجاري الدولي، فيما يصرف العائد كل سنة من بنك القاهرة، ويبلغ أقل مبلغ لشراء الشهادة نحو ألف جنيه.

الشهادة ذات الفائدة 12%، وتكون آجال الشهادة هذه 3 سنوات، وتصدر من بنوك “مصر، وHSBC، والتعمير والإسكان، والزراعي”، ويصرف عائدها كل 3 أشهر في 4 بنوك، ويبلغ أقل مبلغ لشراء الشهادة نحو ألف جنيه.