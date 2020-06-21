أسعار الدولار تنخفض في 8 بنوك أمام الجنيه اليوم الأحد .. تعرف على التفاصيل

شهدت معظم البنوك في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 انخفاضاً جديداً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل عملة الجنيه المصري، حيث تراجع سعر صرف عملة الدولار في 8 بنوك كاملة، أما البنوك الأخرى المتبقية فقد استقر فيها كما كان عليه الوضع يوم أمس السبت.

ويعد ذلك التراجع في سعر صرف الدولار هو الأكبر على الإطلاق بعكس ما كان عليه الحال طيلة أيام الأسبوع الماضي، علماً بأن السعر قد تراجع قرشاً واحداً مع ضرورة الإشارة إلى أنه لا يمكن مقارنته تماماً بالارتفاع الذي شهده سعر العملة الأجنبية مطلع شهر يونيو الجاري بحيث زاد بقيمة 34 قرشاً.

وإليكم الآن أسعار الدولار الأمريكي في أبرز البنوك داخل مصر اليوم الأحد 21 يونيو 2020:

البنك الأهلي المصري، سعر البيع 16.20 جنيه / سعر الشراء 16.10 جنيه.

بنك مصر، سعر البيع 16.20 جنيه / سعر الشراء 16.10 جنيه.

بنك القاهرة، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

البنك العربي الإفريقي، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر البيع 16.21 جنيه / سعر الشراء 16.11 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

بنك البركة، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

ولا تزال أسعار الدولار لم تستقر بعد منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 إلى غاية الآن، علماً بأن عدم الاستقرار من المتوقع أن يستمر بنسبة كبيرة حتى نهاية العام الجاري بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت مصر وجميع أنحاء العالم بدون أي استثناء على الإطلاق.

ومن الطبيعي ألا تتراجع أسعار الدولار بالدرجة التي كان يتمناها الشارع المصري، نظراً إلى المعاناة التي يعيشها الاقتصاد المصري في ظل توقف معظم أنشطة الحياة وخاصة حركة السياحة إضافة إلى حركة الطيران، علماً بأن عودة الأنشطة بداية من شهر يوليو المقبل من شأنها أن تعزز من وضع الاقتصاد خلال المرحلة القادمة.