أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر مجدداً خلال الساعات الماضية

حرصت شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الأحد على الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الساعات الماضية من اليوم إضافة إلى يوم أمس السبت، بالرغم من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سواء في مصر أو حتى في جميع أنحاء العالم.

وأكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن عدد هائل من المستثمرين حول العالم قاموا بشراء كميات كبيرة من الذهب في الآونة الأخيرة، مما أسفر بدوره عن ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية على هامش الجلسة الماضية لها وذلك تحديداً في يوم الجمعة الماضي.

وأشار أيضاً إلى أن كل المستثمرين يعتبرون أن الذهب في الوقت الحالي بمثابة الملاذ الأمن لهم في ظل استمرار انتشار الفيروس المستجد وعدم اكتشاف أي علاج فعال قادر على القضاء عليه حتى هذه اللحظة.

وإليكم الآن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 21 يونيو 2020:

سعر جرام الذهب عيار 18 / 670 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 / 782 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 / 893 جنيه.

سعر الجنيه الذهب / 6256 جنيه.

على صعيد متصل، شدد ناجي فرج أحد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب على أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر بمختلف الأسواق المحلية كان أمراً طبيعياً للغاية ومتوقعاً، نظراً إلى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية مؤخراً.

وأضاف أيضاً ان ارتفاع الأسعار يزيد بدوره من حركة الركود على مستوى الأسواق المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإقبال على شراء الذهب من جانب المواطنين في مصر كان ضعيفاً لدرجة كبيرة للغاية طيلة الأشهرة الماضية، نظراً إلى انتشار وباء كورونا في المقام الأول إضافة إلى تعليق نشاطات الأفراح لحين إشعار آخر.

وأوضح ناجي فرج في تصريحاته أن العديد من محال الذهب اضطرت إلى الإغلاق على مدار الأشهر الماضية، وذلك نتيجة الاستجابة لنداء الحكومة المصرية التي دعت إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف الحد من انتشار المرض بين الناس، كما توقع أيضاً أن أسعار الذهب سوف تعود لكي ترتفع مرة أخرى خلال الأشهر القادمة وخاصة في حالة استمرار أزمة الوباء.