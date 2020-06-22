الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تخوفات تأخر التعافي الاقتصادي

سعر الذهب قفز لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر، وذلك اليوم الاثنين، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن نتيجة تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي على مستوى العالم وذلك بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

الذهب في المعاملات الفورية 0.5% ارتفع إلى 1751.63 دولار للأوقية (الأونصة) وذلك مع الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو الماضي.

فيما ارتفع سعر الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة نحو 0.7% إلى 1764.50 دولار.

وقال خبير في “سي.إم.سي ماركتس” مايكل مكارثي، إن ترك المخاطرة عامة يدعم السوق، إذ نرى ضغطًا على العملات المنكشفة على النمو، وكذا أسواق الأسهم بشكلٍ عام، بسبب وجود مخاوف بخصوص تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن السوق قلقة بشأن توقعات النمو، وهو ما يدعم الذهب في الوقت الراهن.

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية وجود زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا، أمس الأحد، وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعافٍ اقتصادي سريع، كما أضعفت تلك الزيادة شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، شهدت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.5% إلى 17.86 دولار للأوقية؛ لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع، فيما انخفض البلاديوم لنحو 0.1% إلى 1908.08 دولار، بينما شهد البلاتين قفزة وصلت إلى نحو 0.8% إلى 812.27 دولار.

سعر الذهب اليوم الاثنين 22 يونيو 2020، ارتفع بشكل مفاجئ في ختام التعاملات بقيمة 7 جنيه، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 مبلغ 893 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 6 جنيه مسجلاً 781 جنيه.

ويرتبط سعر الذهب اليوم فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.