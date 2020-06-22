ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب بمختلف الأسواق المحلية في مصر اليوم الإثنين

شهدت تعاملات الذهب منتصف اليوم الإثنين في الأسواق المحلية داخل مصر ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق بكل ما تحمله الكلمة من معنى في أسعار الذهب، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع في صباح اليوم أو حتى خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن ارتفاع أسعار الذهب كان متوقعاً بحسب العديد من الخبراء في الآونة الأخيرة، نظراً إلى ارتفاع سعر المعادن في البورصة العالمية خلال جلسة يوم الجمعة الماضية، علماً بأن ارتفاع أسعار الذهب في مصر بدأت تحديداً منذ يوم السبت الماضي.

ومن جانبه، أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن أسعار الذهب قفزت 3 جنيهات كاملة في زيادة استثنائية ليس لها مثيل على الإطلاق.

وإليكم الآن أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 22 يونيو 2020:

سعر جرام الذهب عيار 18 / 673 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21 / 785 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 / 897 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب / 6280 جنيهاً.

على صعيد متصل، أوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية المعروفة أن أسعار الذهب في الأسواق العالمية قد تراجعت اليوم الإثنين بنسبة 0.23% بعكس ما كان عليه الوضع يوم أمس الأحد.

وأشارت أيضاً إلى أن سعر الأوقية قد وصل إلى 1747 دولاراً أمريكياً في ظهر اليوم، مع احتمالية أن تعود الأسعار لكي ترتفع من جديد بدون أدنى شك خلال الأيام القادمة نتيجة شراء المستثمرين كميات كبيرة باعتبار الذهب ملاذاً آمناً لحين نهاية أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

ولا يرتبط سعر الذهب باسعار الدولار الأمريكي على سبيل المثال أو بمستوى الاقتصاد لكل دولة، وإنما يرتبط فقط بالسعر الذي يتم تحديده في الأسواق العالمية، علماً بأن كل التكهنات تشير إلى أن الأسعار لن تتراجع بكل تأكيد إلا في حالة انتصار البشرية على الفيروس المستجد الذي لا يوجد له أي علاج فعال حتى هذه اللحظة.

ويعاني تجار الذهب في مصر من عدم القدرة على بيع الذهب بسبب ذلك الوباء، حيث عرف السوق المحلي حالة من الركود على مدار الأشهر الماضية، كما اضطرت بعض المحال إلى الإغلاق لتطبيق الإجراءات الوقائية.