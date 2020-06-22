عودة ارتفاع أسعار الدولار من جديد في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين

شهدت نهاية تعاملات اليوم الإثنين في معظم البنوك داخل مصر ارتفاعاً مرة أخرى في أسعار الدولار الأمريكي بعد الانخفاض الطفيف الذي حدث يوم أمس الأحد، وهو الأمر الذي كان متوقعاً بدون أدنى شك في ظل استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ويدرك الشارع المصري جيداً أن أسعار الدولار لن تنخفض بأي حال من الأحوال في الفترة القادمة إلا في حالة القضاء نهائياً على الفيروس المستجد، علماً بأن الأخير لا يوجد أي علاج فعال أو لقاح مناسب قادر على القضاء عليه حتى هذه اللحظة.

يذكر أن عودة حركة السياحة إضافة إلى حركة الطيران مع بداية شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020 من شأنها أن تساهم قليلاً في دعم الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، ولكن يجب الإشارة أيضاً إلى أن ذلك الدعم لن يكون كبيراً في ظل استمرار انتشار وباء كورونا، مما يعني أن حالة الخوف لا تزال مسيطرة بقوة على جميع مواطني دول العالم.

وإليكم الآن أسعار الدولار في معظم البنوك المصرية اليوم الإثنين 22 يونيو 2020:

البنك الأهلي المصري، سعر البيع 16.21 جنيه / سعر الشراء 16.11 جنيه.

بنك مصر، سعر البيع 16.21 جنيه / سعر الشراء 16.11 جنيه.

بنك القاهرة، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

البنك العربي الإفريقي، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

بنك البركة، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

يذكر أن العديد من خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يصل سعر صرف الدولار إلى 17.5 جنيه بالنسبة إلى البيع مع نهاية العام الحالي 2020، على أن يعود السعر لكي ينخفض من جديد بشكل تدريجي بداية من العام القادم 2021 بشرط أن تكون أزمة فيروس كورونا قد انتهت بدون رجعة.