أسباب الارتفاع القياسي لأسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مجددًا على خلفية استمرار الغموض حول مستقبل إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد.

ويرجع ذلك إلى تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب. لكن ما الذي يجعل الذهب يصعد في مصر لأعلى نقطة سعرية في تاريخه؟

ارتفع سعر الذهب منذ فتح التداول على الذهب، الإثنين في مصر، بقيمة ثلاثة جنيهات، وسجل الذهب عيار 21 نحو 785 جنيها للجرام، وهو أعلى سعر للذهب في تاريخه بمصر، مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا، وتوقعات بصعود آخر للأسعار محليًا في ظل ارتفاع الطلب على الذهب عالميًا.

وقال عضو شعبة المعادن الثمينة، الدكتور وديع انطون، إن تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار فيروس كورونا مرة أخرى وتأثيره على النمو الاقتصادي العالمي جعل المستثمرون يتجهون لشراء الذهب كملاذ آمن للاستثمار في البورصات العالمية، لذلك شهدت الأسعار العالمية ارتفاعًا كبيرًا لتسجل الأوقية 1750 دولارًا تقريبًا.

وأضاف أن سوق الصاغة بمصر يشهد ارتفاع سعر الذهب نتيجة تحرك السعر العالمي للذهب، وكذلك سعر الدولار، وحاليًا نشهد زيادة الدولار وارتفاع الذهب عالميًا وهو ما يؤدي إلى الوصول بالذهب إلى هذه النقطة السعرية العالية.