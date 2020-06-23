ارتفاع قياسي جديد في سوق الذهب المصري اليوم الثلاثاء

تواصل أسعار الذهب في مصر ارتفاعها القياسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر الجرام بنحو ثلاثة جنيهات.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21، ارتفع اليوم، إلى 788 جنيهًا مقابل 785 جنيهًا بمنتصف تعاملات أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 675 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24، نحو 901 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، حيث شهد سعر الأوقية اليوم، صعودًا بنحو 3.6 دولار بنسبة 0.21%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وفيما سجل سعر الأوقية 1758 دولارًا في 12:30 ظهر اليوم، بتوقيت القاهرة.