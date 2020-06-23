رغم توقعات الخبراء .. انخفاض أسعار الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مفاجأة مدوية من العيار الثقيل تمثلت في انخفاض أسعار الدولار الأمريكي مقابل عملة الجنيه المصري في كافة البنوك داخل مصر، وذلك بعكس توقعات خبراء الاقتصاد الذين أكدوا في أكثر من مناسبة سابقة أن الأسعار سوف تستمر في ارتفاع مستمر إلى غاية نهاية العام الحالي 2020.

ولا يبدو الاستقرار واضحاً على الإطلاق على سعر صرف الدولار في مصر، بالرغم من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن عودة معظم أنشطة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها في الفترة القادمة قد يشكل الفارق في نهاية المطاف.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن حركة الطيران سوف تعود بشكل طبيعي للغاية انطلاقاً من مطلع شهر يوليو المقبل من العام الجاري 2020 مثلها مثل حركة السياحة، مما سوف يساهم بدوره في دعم الاقتصاد المصري بنسبة كبيرة وبالتالي عودة انخفاض أسعار الدولار من جديد على مدار الأشهر المقبلة.

وإليكم الآن أسعار الدولار في أبرز البنوك داخل مصر اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020:

البنك المركزي المصري، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.10 جنيه.

بنك مصر، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.10 جنيه.

بنك القاهرة، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

البنك العربي الإفريقي، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر البيع 16.21 جنيه / سعر الشراء 16.11 جنيه.

بنك البركة، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر البيع 16.22 جنيه / سعر الشراء 16.12 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر البيع 16.23 جنيه / سعر الشراء 16.13 جنيه.

ولا يخفى على أي أحد أن أسعار الدولار سوف ترتفع من جديد في المرحلة القادمة، علماً بأن توقعات الخبراء تشير إلى أن سعر صرف الدولار من الوارد أن يصل إلى 17.5 جنيه بالنسبة إلى سعر البيع مع نهاية العام الحالي 2020، ويبقى الفيصل الوحيد في هذه المسألة هو اكتشاف العلاج المناسب القادر على القضاء على الوباء المنتشر حالياً.