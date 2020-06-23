أسعار الذهب تواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد ارتفاعها مرة أخرى اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الذهب في مصر تحطيم المزيد من الأرقام القياسية مثلما كان الحال تماماً في الأيام القليلة الماضية، بعد الارتفاع الجديد اليوم في سعر جرام الذهب مقارنة مع ما شهدته الأسعار في نهاية تعاملات يوم أمس الإثنين.

ولا يعتبر ارتفاع أسعار الذهب أمراً غريباً على الإطلاق بعدما أكدت شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة خلال الأيام الماضية في أكثر من مناسبة سابقة، أن الأسعار سوف تواصل الارتفاع طالما ارتفعت أسعار المعادن في البورصة العالمية.

وبات من الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب في مصر مع ضرورة الإشارة إلى أن ذلك هو نفس الوضع بالنسبة إلى أسعار الدولار الأمريكي، ولكن يكمن الاختلاف أن سعر صرف الدولار مرتبط بمدى قوة الاقتصاد المصري بعكس سعر جرام الذهب.

وإليكم الآن أسعار الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020:

سعر جرام الذهب عيار 18 / 675 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21 / 788 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 / 901 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب / 6304 جنيهاً.

ويبقى الأمر المؤكد أن هذه الأسعار مرشحة لكي ترتفع بدرجة أكبر في الفترة القادمة، علماً بأن العديد من المستثمرين يعتبرون أن هذه المرحلة تعتبر بمثابة الفرصة المثالية لشراء كميات كبيرة من الذهب بصفته الملاذ الآمن لحين نهاية أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر أو حتى في العالم بأكمله مع العلم بأنه لا يوجد أي علاج حتى هذه اللحظة قادر على القضاء على ذلك الوباء.