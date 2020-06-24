استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 استقراراً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في 10 بنوك مختلفة داخل مصر، وفي مقابل ذلك تراجع السعر في بنك وحيد فقط لا غير.

ولا يعيش سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار بأي حال من الأحوال خلال الفترة الماضية، وذلك يرجع إلى عدم استقرار وضعية الاقتصاد المصري في المقام الأول نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي لا تزال مستمرة إلى غاية الآن.

وكانت أسعار الدولار قد ارتفعت بشكل جنوني للغاية في مطلع شهر يونيو الجاري مثلما توقع العديد من خبراء الاقتصاد، إلا أن الوضع بات مستقراً نوعاً ما مع مرور الأيام كما شهدت بعض الأيام أيضاً انخفاض سعر الصرف بنسب ضئيلة.

ويبقى الأمر المؤكد أن أسعار الدولار في مصر لن تستقر تماماً حتى إشعار آخر، وذلك تحديداً حينما تنتهي أزمة الفيروس المستجد وهو الأمر الذي لن يحدث لا محالة طالما لم يتم اكتشاف بعد العلاج أو اللقاح القادر على القضاء على المرض.

ومن المرجح أن يشهد مطلع شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020 قفزة جديدة في أسعار الدولار، على أن يستمر نفس الوضع في الأشهر القادمة لحين نهاية العام الجاري كحد أقصى، ومن المرجح أن يصل سعر صرف الدولار بالنسبة إلى البيع إلى 17.5 جنيه في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وإليكم الآن أسعار الدولار في أبرز البنوك داخل مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020: