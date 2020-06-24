وزير الشباب يعلن رسمياً موعد فتح صالات الجيم

موعد فتح صالات الجيم، أعلن وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن بوابات التعقيم في الدخول ليست مجزية طبقًا لوزارة الصحة المصرية، ولكن الإجراءات الاحترازية ستعتمد على الكواشف الحرارية قبل دخول الأعضاء للأندية وهو موجود في الدليل الاسترشادي الذي تم إرساله لكافة الأندية ومراكز الشباب، مشيرًا إلى أن الحالة الاقتصادية للأندية أصبحت أفضل بفتح باب الاشتراكات.

وأضاف “صبحي” في مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، لبرنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “dmc” أن هناك شبابًا متطوعين للتوجيه والتوعية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحًا أنه سيتم إطلاق المبادرات للشباب لمساعدة المتطوعين في التوجيه والمساعدة بصفة خاصة لكبار السن.

موعد فتح صالات الجيم

وتابع: الصالات الرياضية والأندية الصحية، لا بد من فتح المجال لها؛ لأنه مجال رياضي واقتصادي كبير، ويكون أكثر تأثيرًا؛ لأن مساحات صالات الجيم كلها ليست واحدة، موضحًا أنه سيتم السماح لصالات الجيم بالفتح بداية من 1 يوليو وحتى 15 يوليو كفترة تجهيز والاتصال بالأعضاء وعمليات التعقيم والتباعد بين بعضهم البعض، وستبدأ في 15 يوليو بشكل رسمي.

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