أسعار الذهب تنخفض في مصر من أعلى مستوى تاريخي

انخفضت أسعار الذهب مجدًا خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث خسر الجرام الواحد سبعة جنيهات من قيمته، مقارنة بمستواه أمس.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعت اليوم إلى 793 جنيها مقابل 800 جنيه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 680 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 906 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيها.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلي خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 12 جنيها دفعة واحدة، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا لم يصل إليه من قبل.

تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم، مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول، وانخفاض أسعار الذهب، اليوم الخميس، لينزل عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1760.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 عند 1779.06 دولار أمس الأربعاء. وفقًا لـ”رويترز”.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1773.80 دولار.

وقال محلل السوق لدى أواندا، جيفري هالي “النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب”.

كما تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات اقتصادية، مما دفع تدفقات الأموال إلى الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.

وتحرك الذهب أحيانًا بالتوازي مع أسواق الأسهم هذا العام، فيما تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى تدافع صوب النقد في الوقت الذي يغطي فيه المتعاملون مراكز شراء بالهامش.

وأعلنت 3 ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في الإصابات الجديدة أمس الأربعاء.

وكانت هناك ارتفاعات في دول أخرى أيضًا، بما في ذلك البرازيل وأمريكا اللاتينية، والهند وهي أيضًا ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.1% إلى 1884.49 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3% إلى 802.41 دولار، وارتفعت الفضة 0.2% إلى 17.55 دولار.