مع مخاوف زيادة مصابي كورونا.. الدولار يتمسك بمكاسبه مقابل سلة العملات

دفع الحذر بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الدولار إلى التمسك بمكاسبه مقابل سلة العملات عالميا، اليوم، في ظل شكوك وسط إعادة فتح الاقتصاد، وهو ما يُبقي الطلب على العملة التي تعد ملاذا آمنا دون أي تغيير.

وشهد مؤشر الدولار استقرارا، والذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عند نحو 97.360، بعدما عوضت العملة الأمريكية جزءًا كبيرا من الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الحالي، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة “رويترز”.

وجرى تداول الدولار مقابل “الين” عند 107.09 ين، بعدما ارتفع نحو 0.5%، خلال الجلسة التي جرت في أثناء الليل، وتمسك الدولار بمكاسب بلغت نحو 0.2% حققها منذ بداية الأسبوع، فيما هبط اليورو إلى نحو 1.1223 دولار؛ ليخسر قوة الدفع بعدما بلغ ذروته عند نحو 1.1348 دولار، الثلاثاء الماضي، إلا أن العملة الموحدة حافظت على مكاسب أسبوعية بلغت نحو 0.4%.

فيما تراجع الجنيه الاسترليني إلى نحو 1.2422 دولار، ليهبط من أعلى مستوى خلال أسبوع، عند 1.2541 دولار، يوم الأربعاء الماضي، ويلقى الدولار دعما من ارتفاع على نطاق واسع لطلب الشركات، مع اقتراب نهاية الربع الجاري.

وساعد استمرار ارتفاع الإقبال على المخاطرة، الدولار في أن يظل قويا، والذي تشهده أسواق الأسهم العالمية، حتى مع ارتفاع عدد الإصابة الجديدة بجائحة كورونا، إذ قال مدير الصرف الأجنبي لدى “ميتسوبيشي ترست بنك” تاتسويا شيبا، إن أسعار الأسهم سوف تظل مدعومة، لكني أشك في إمكانية الاحتفاظ بالتقييمات المرتفعة حين يعلن المزيد من نتائج الأعمال خلال الشهر المقبل، فقد تهبط العملات العالية المخاطر مجددًا مقابل الين.

كانت بيانات الأمس، أظهرت أن ضعف الطلب أجبر أصحاب الأعمال الأمريكيين على تسريح العاملين، ما أبقى على عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية مرتفعًا “استثنائيًا”، حتى مع استئناف الشركات لأعمالها.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي نحو 0.6888 دولار أمريكي؛ ليعلق في نطاق صعب بين 0.68 و0.70 دولار، فيما شهدت الليرة التركية استقرارا بعدما أوقف البنك المركزي للبلاد دورة تيسير نقدي استمرت عاما تقريبا، أمس الخميس، عبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25%.

ووصل البيزو المكسيكي فوق أدنى مستوى في شهر، بعدما خفض البنك المركزي للبلاد سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، كما كان متوقعا في وقت متأخر من يوم الخميس.