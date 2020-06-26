أسعار الذهب ترتفع 15 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 24 يكسر الـ 900 جنيه

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، قفزة كبيرة مقارنة بأسعار يوم الجمعة الماضي؛ إذ ارتفع سعر جرام الذهب نحو 15 جنيها، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 678.9 جنيه، وبلغ عيار 24 نحو 905 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و336 جنيهًا.

وأكد سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 792 جنيهًا، اليوم الجمعة، مقابل 777 جنيهًا، الجمعة الماضي.

وتتجه أسعار الذهب عالميا إلى لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، رغم أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب عليه إذ يُعتبر ملاذا آمنا.

وسجل ارتفع المعدن النفيس أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الجاري، وبلغت الأسعار أعلى مستوى في 8 سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.2% إلى 1767.20 دولار.