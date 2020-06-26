صندوق النقد الدولي يقر منح قرض جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار

أقر صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الجمعة، منح قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وأشار صندوق النقد، في بيان نقلته وكالة “فرانس برس” إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق على منح ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر لاجل 12 شهرا.

وأوضح الصندوق أن حزمة التمويل الممنوحة لمصر، لمساعدتها على تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ويأتي هذا التمويل ضمن أدوات التمويل السريع، التي يمنحها صندوق النقد الدولي، والتي تسمح للدول بالتحايل على المفاوضات المطولة اللازمة عادة لتأمين برنامج مساعدة اقتصادية كامل، وهو الوقت الذي قد لا تجده معظم الدول مناسبا في الوقت الذي يكافح فيه العالم للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق، في مايو الماضي، على صرف 2.772 مليار دولار لمصر، كتمويل طارئ لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن نية مصر طلب تمويل من صندوق النقد الدولي للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.

وكانت الحكومة المصرية قد أشارت إلى تقدمها والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن “هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وهذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط”.

بدورها، قالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنها تتوقع أن يحظى طلب مصر على المجلس التنفيذي، نظرا للإجراءات الحكومية الجيدة للحدث من آثار كورونا الصحية والاقتصادية.

وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.