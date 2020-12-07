توقعات بتراجع كبير لسعر الدولار خلال عام 2021.. توقعات سعر الدولار

توقعات سعر الدولار، توقع الخبير الاقتصادي بيتر شيف أن يستأنف الذهب دوره من جديد في النظام النقدي العالمي، أي عودة دول العالم إلى معيار الذهب، وهذا ليس غريبا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

يتوقع الخبير الاقتصادي بيتر شيف ارتفاع أسعار المعادن النفيسة في المستقبل القريب، وقال إنه “بينما يتعامل العالم مع أزمة كورونا تشهد أسعار الذهب والفضة ارتفاعا، هناك تحركات كبيرة في الذهب والفضة قادمة”.

وأضاف، أن الذهب يعد منافسا قويا للدولار عندما يتعلق الأمر بالاحتياطيات، محذرا من أن “العملة الأمريكية على وشك الانهيار، وعندما سيحدث ذلك سيحل مكان الدولار الذهب مجددا”.

ونصح الخبير الاقتصادي الجميع بالابتعاد عن الدولار قبل فوات الأوان، وقال إن “المعدن الأصفر سيستأنف دوره في النظام النقدي العالمي، حيث سيعود العالم إلى معيار الذهب سواء أراد الاحتياطي الفدرالي (الأمريكي) ذلك أم لا”.

توقعات بتراجع سعر الدولار 20% خلال عام 2021

توقعات سعر الدولار بحسب “سيتي بنك”، حيث أرجح البنك أن يتراجع سعر الدولار بشكل عنيف خلال العام المقبل 2021.

وأوضح سيتي بنك في تقرير حديث له نشرته وكالة بلومبرج، أن العملة الأمريكية قد تتراجع قراية 20% في عام 2021، في حال توزيع لقاحات فيروس كورونا على نطاق واسع والمساعدة في إحياء التجارة العالمية والنمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير الذي كتبه خبير استراتيجيي في سيتي بنك الأمريكي أن “توزيع اللقاحات سيحدد جميع مؤشرات السوق، مما يسمح لسعر الدولار باتباع مسار مشابه للمسر الذي مر به من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت العملة في التراجع لعدة سنوات”.

توقعات سعر الدولار 2021

توقعت المجموعة المالية هيرميس، أن يصل سعر صرف الدولار إلى 16.5 أو 17 جنيه بحلول نهاية 2021، وذلك عقب الإشارة الواضحة من البنك المركزى بالتوقف عن الدعم الذى كان يقدمه للجنيه وسط النزوح غير المسبوق لرؤوس الأموال خلال الشهرين الماضيين.

وتوقع بنك الإمارات دبى الوطنى، أن يصل سعر الدولار الأمريكى إلى 17 جنيه بنهاية العام الحالى، و18 جنيها مع نهاية العام المقبل 2021.

وكشف بنك جى بى مورجان عن توقعات سعر الدولار، حيث قال أن الدعم الخارجى قد يمنع الحركة العشوائية للعملة الأجنبية، ولكن لن تكون مفاجأة أن نرى الجنيه يفرط فى مكاسبه التى حققها فى 2019.

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العوامل المؤثرة على سعر الدولار:

– اسعار الفائدة البنكية: تعد من أهم العوامل المؤثرة على سعر الدولار وتحدد تحركاته، ولقد أدى تخفيضها الى 1% إلى تراجع مستمر لسعر الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى التي تقدم فائدة أعلى.

– سعر الذهب: هناك علاقة عكسية بين سعر الدولار وسعر الذهب فكلما زاد سعر الذهب انخفض سعر الدولار والعكس صحيح.

– التطورات السياسية: تؤثر الأحداث السياسية بشكل كبير على الدولار سواء إرتفاعاً أو إنخفاضاً.

– سوق الأسهم: يدفع ارتفاع مؤشرات الأسهم في ارتفاع سعر الدولار حيث أن المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم الأمريكية هي: مؤشر داو جونز الصناعي، مؤشر ستانداردز بورز، وناسداك.

– الخزانة الأمريكية: تؤثر تقارير الخزانة الأمريكية بصورة كبيرة على سعر الدولار الأمريكي.