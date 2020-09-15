البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء رسوم السحب من ماكينات الـ ATM حتى هذا الموعد

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء رسوم السحب من ماكينات الـ ATM حتى هذا الموعد

أعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم، عن استمرار إلغاء رسوم وعمولات عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، حتى 31 ديسمبر المقبل.

وقرر البنك المركزي تحمل قرابة 50 مليون جنيه والتي تمثل مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، مع الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً، وذلك حتى 31 ديسمبر 2020.

ووجه المركزي البنوك بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر وبدون إدخال الرقم السري.